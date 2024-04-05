Apple звільнила 700 співробітників після закриття проєктів по створенню електромобіля і розробці Micro LED

5 апреля 2024 г., 16:41

0

Tweet

Як повідомляє Bloomberg, компанія Apple оголосила про скорочення більш ніж 700 співробітників у Каліфорнії. Це сталося начебто після закриття проєкту по запуску нового напрямку - електромобілів. А також відмови від розробки власних дисплеїв Micro LED.

Про це свідчить звіт, який опубліковано Департаментом розвитку зайнятості штату Каліфорнія.

Компанія звільнить 58 працівників одного зі своїх офісів у Санта-Кларі, який належав LuxVue Technology. Ця компанія була придбана у 2014 р. І займалася саме розробкою дисплеїв на базі Micro LED.

Попередньо була інформація, що Apple планувала виробляти Micro LED для використання у iPhone та Apple Watch. Але за даними Bloomberg, компанія відмовилася від проєкту у зв'язку зі складністю випуску цих компонент в потрібній кількості.

Повідомляється, що Apple подала понад 120 повідомлень про звільнення в Сан-Дієго. Саме з команди, що займалася штучним інтелектом і навчанням Siri. Компанія начебто запропонувала співробітникам перейти в офіс в Остіні (шт. Техас).

Щодо закриття проєкту зі створення електромобіля, то про його закриття повідомлялося вже раніше. Начебто у цьому проєкті, який мав внутрішню назву Titan, було задіяно біля 2 тис. співробітників. І частково саме про них йде мова у недавньому звіті Департаменту розвитку зайнятості Каліфорнії про звільнення у Apple.

Ready, set, buy! Посібник для початківців - як придбати Copilot для Microsoft 365