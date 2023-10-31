У SolarWinds розглядають можливість продажу компанії

31 октября 2023 г., 16:25

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SolarWinds Worldwide, виробник корпоративного програмного забезпечення, який пережив гучну кібератаку у 2020 році, як повідомляється, розглядає можливість продажу.



Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на людей, знайомих з цим питанням. Очікується, що SolarWinds розпочне процес продажу на початку наступного року і, як вважають, найняла фінансових консультантів, які допоможуть їй в управлінні цим процесом. Однак джерела Bloomberg застерігають, що компанія все ще може скасувати цей план.



SolarWinds розробляє програмні продукти, які допомагають ІТ-командам виконувати свою повсякденну роботу більш ефективно. Більшість її додатків покликані полегшити завдання моніторингу інформаційно-технологічної інфраструктури на предмет збоїв, падіння продуктивності та інших проблем. SolarWinds також розробляє інструменти для певних суміжних завдань, таких як обробка запитів на технічну підтримку, які працівники надсилають до ІТ-відділу своєї компанії.



SolarWinds стала публічною у 2009 році, а через сім років була придбана двома приватними інвестиційними компаніями, Silver Lake і Thoma Bravo, за 4,5 мільярда доларів. Компанія повернулася на публічні ринки у 2018 році з дещо вищою оцінкою у 4,8 мільярда доларів. До того, як у четвер з'явилася новина про потенційний продаж, ринкова капіталізація SolarWinds становила близько 1,5 мільярда доларів.



Одним з факторів різкого зниження оцінки компанії є гучна кібератака, якої вона зазнала кілька років тому. У 2019 році пов'язана з Росією хакерська група отримала доступ до мережі SolarWinds і залишалася непоміченою понад рік. У 2020 році хакери почали розповсюджувати шкідливі оновлення програмного забезпечення серед користувачів продукту Orion, який допомагає адміністраторам відстежувати технічні проблеми в ІТ-інфраструктурі.



Повідомляється, що понад 18 000 з 30 000 організацій, які використовували Orion на той час, завантажили шкідливі оновлення. Серед постраждалих клієнтів було кілька урядових установ США. За тиждень, коли стало відомо про злом, ринкова капіталізація SolarWinds впала на 23%.



Хоча ціна акцій SolarWinds постраждала від інциденту, зростання її продажів не було повністю перервано. Доходи компанії зростали стабільно, хоча й повільними темпами після інциденту.



У наступному кварталі після виявлення кібератаки продажі SolarWinds склали 256,9 мільйона доларів, або 173 мільйони доларів, не враховуючи бізнес-підрозділу, який відтоді відокремився. Минулого кварталу виторг досяг 185 мільйонів доларів. SolarWinds прогнозує, що у 2023 фінансовому році її дохід зросте на 3% у річному обчисленні, а показник EBITDA, або прибуток до вирахування відсотків, податків, зносу та амортизації, збільшиться на 11%.



У звіті Bloomberg не вказана оцінка, за якою SolarWinds прагне бути придбаною. З огляду на те, що дохід і прибуток компанії зростають, вона, ймовірно, отримає вищу ціну, ніж ринкова капіталізація в 1,5 мільярда доларів, яка була зафіксована минулого тижня.

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