HR в часи війни: Як FAVBET вдається об'єднувати та підтримувати команду  

31 октября 2023 г., 16:01

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Повномасштабне вторгнення стало найбільшим викликом для українського бізнесу за 30 років незалежності. Директор HR-департаменту FAVBET розповів, як одній з найбільших iGaming-компаній України вдалось подолати кризу та повернутись до повноцінної роботи, не лише зберігши більшість робочих місць, а й забезпечити зростання команди.

Передусім — безпека співробітників та підтримка ЗСУ

Через російське вторгнення значна частина наших співробітників покинула країну або переселилась в інші регіони. За час ковідних карантинів в компанії встигли налагодити системи та процедури для віддаленої роботи, тому до дистанційної роботи адаптувались досить швидко. Навіть зараз, коли до Києва повернулось багато з працівників, які виїхали в перші дні, ми зберігаємо гібридний формат роботи, адже війна в Україні триває й потрібно реагувати на всі атаки ворога.

На початку війни ми діяли за принципом «спочатку — безпека, потім — робота». Таким чином співробітники могли не перейматись, що втратять роботу через те, що не здатні працювати через переїзд, необхідність дбати про своїх близьких або участь у волонтерській діяльності.

У FAVBET є й ті, хто обороняє країну у лавах ЗСУ. Ми пишаємось їхнім вибором, тому зберігаємо робочі місця та заробітну плату. Водночас спільно з благодійним фондом Favbet Foundation ми підтримуємо українську армію транспортом, дронами та високотехнологічним обладнанням. За час війни за сприяння компанії та фонду українські військові отримали вже 235 авто, 53 з них — нові позашляховики Peugeout Landtrek, які FAVBET придбав для комплектування ударних рот «Армії дронів».

Комунікація як основа корпоративної культури

Коли географія співробітників компанії охоплює не лише кілька українських регіонів, а й десяток країн світу, HR-відділу важливо створювати умови, в яких всі відчувають себе командою. Можна використовувати різні воркфрейми та методології для синхронізації, але наша ніша — неймовірно мінлива, тому незаплановані ситуації виникають регулярно.

Щоб справлятися з цим, ми суттєво посилили внутрішні комунікації в компанії: почали більше «спілкуватися» зі співробітниками за допомогою нових розсилок, залучати їх до опитувань, а також проводити онлайн-заходи, щоб якомога більше людей могли збиратися разом. Також ми перебудували формат тімбілдінгів: тепер співробітники можуть збиратися локальними командами та в межах виділеного бюджету проводити активності у будь-якому форматі, адже масових заходів під час війни ми не проводимо.

Переваги для співробітників

Війна ще більше згуртувала нас як команду. Майже кожен з нас зіштовхнувся з проблемами власної безпеки, переживав за рідних і близьких, допомагав армії та волонтерам, волонтерив сам. Звичайно, що нас це зблизило, ми намагаємося допомагати один одному і підтримувати у будь-яких ситуаціях.

Такий підхід знаходить відображення й у ставленні до співробітників з боку компанії. Сьогодні наші працівники забезпеченні страхуванням, отримують компенсацію навчання, можуть відвідувати провідні освітні заходи та конференції за їхньою спеціальністю. Вирішувати будь-які адміністративні та організаційні питання співробітникам допомагають спеціалісти HR-відділу, яких ми називаємо «піпл-партнерами». Їхня задача — забезпечити максимально комфортні умови роботи.

Такий підхід приносить результати. Нещодавно FAVBET отримав нагороду як компанія з «Кращою корпоративною культурою» під час HR Wisdom Summit — щорічної конференції лідерів HR-спільноти України.

Попри кризу, самовідданість працівників та правильно розставлені пріоритети дозволили FAVBET не лише працювати на попередньому рівні, а й зростати. Сьогодні двері компанії завжди відкриті для людей, що розділяють наші цінності та готові працювати на користь України як на робочому місці, так і за його межами.

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