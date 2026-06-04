Квартальна виручка Broadcom зросла на 48% до 22,2 млрд дол.

4 июня 2026 г., 9:35

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Компанія Broadcom офіційно оголосила фінансові результати за другий квартал 2026 фінансового року, який завершився 5 травня.





Консолідована квартальна виручка зросла на 48% порівняно з аналогічним періодом минулого року і досягла 22,187 млрд дол.





Чистий прибуток за GAAP злетів на 88%, склавши 9310 млн доларів (розводнений прибуток на акцію - 1,91 долара). Показник скоригованої EBITDA зафіксовано на рівні 15,244 млрд дол., що становить 69% від загального обсягу виручки. Крім того, компанія згенерувала 10,262 млрд дол. вільного грошового потоку (46% від доходу) та анонсувала виплату квартальних дивідендів у розмірі 0,65 долара на акцію.





Головним рушієм такого стрімкого фінансового злету стал сегмент напівпровідникових рішень для індустрії штучного інтелекту. «Дохід від AI-напівпровідникових рішень у другому кварталі склав 10,8 млрд дол., продемонструвавши зростання на 143% у річному обчисленні, що перевищило наш прогноз завдяки збільшенню попиту на кастомні AI-прискорювачі та AI-мережі», як заявив президент та генеральний директор Broadcom Хок Тан (Hock Tan). Він підкреслив, що дохід від AI-чипів та мережевих рішень перевищив внутрішні прогнози компанії, а у третьому кварталі цей імпульс лише посилиться: очікується зростання напівпровідникової AI-виручки на понад 200% у річному обчисленні - до 16 млрд дол.





Загалом у розрізі бізнес-сегментів напівпровідникові рішення принесли 15 млрд дол. (68% від загального доходу), продемонструвавши зростання на 79%. Інфраструктурне програмне забезпечення забезпечило 7,1 млрд дол. (зростання на 9%).





Фінансова директорка Broadcom Кірстен Спірс (Kirsten Spears) зазначила, що рекордна EBITDA відображає високу операційну ефективність бізнесу. Компанія також представила надзвичайно оптимістичний прогноз на третій квартал 2026 фінансового року, що завершиться 2 серпня 2026 року. Компанія очікує, що консолідована виручка зросте на 84% порівняно з минулим роком і становитиме приблизно 29,4 млрд дол. При цьому операційний прибуток не за GAAP очікується на рівні 67% від прогнозованого доходу, а скоригована EBITDA — близько 68%. Станом на кінець звітного кварталу обсяг грошових коштів та їхніх еквівалентів на балансі Broadcom зріс до 19,6 млрд дол. порівняно з 14,1 млрд дол. наприкінці попереднього тримісячного періоду.





Квартальний звіт Broadcom наочно демонструє, що компанія разом із NVIDIA є головним бенефіціаром глобальної інфраструктурної гонки в епоху масового розгортання великих мовних моделей та інтелектуальних агентів. Поки розробники софту лише шукають шляхи монетизації своїх сервісів, постачальники апаратного забезпечення знімають вершки. Зростання AI-сегменту на 143% доводить, що великі хмарні провайдери та технологічні гіганти дедалі частіше відмовляються від універсальних рішень на користь кастомних AI-прискорювачів (ASIC) та високошвидкісних мережевих архітур від Broadcom для об'єднання тисяч чипів у єдині суперкомп'ютерні фабрики.





Фантастичний прогноз на третій квартал із очікуваним зростанням виручки на 84% до 29,4 млрд дол. свідчить про те, що дефіцит обчислювальних потужностей на ринку залишається гострим, а портфель замовлень компанії заповнений на місяці вперед. Важливою інвестиційною перевагою є здатність Broadcom конвертувати 46% своєї виручки у чистий вільний грошовий потік. Це дозволяє компанії одночасно виплачувати стабільні дивіденди, накопичувати гігантську фінансову подушку (майже 20 млрд дол. кешу) та фінансувати капітальні витрати, утримуючи лідерство в архітектурних змаганнях із традиційними виробниками процесорів x86.

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