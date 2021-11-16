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Twitter приобрела сервис Threader и заявила о расширении доступа к данным для разработчиков

16 ноября 2021 г., 9:25
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Twitter приобрела сервис Threader и заявила о расширении доступ к данным для разработчиков

Компания Twitter объявила о приобретении сервиса Threader, который позволяет преобразовывать длинные треды твитов в удобно читаемый текст. Условия сделки не раскрываются.

Как отдельное приложение Threader будет закрыто через месяц, эти функции будут добавлены в подписку Twitter Blue, которая стоит 2,99 долл. в месяц.

Стоит напомнить, что в этом году Twitter поглотила платформу для рассылки новостей Revue, а также сервис Breaker, который лег в основу Twitter Spaces.

Также Twitter вчера заявила, что намерена расширить бесплатный доступ к данным социальной сети разработчикам приложений.

Как отмечает Reuters, этот шаг находится в канве усилий, которые Twitter предпринимает для  децентрализации компании, направленной на предоставление пользователям большего контроля над тем, какой контент они видят в своей ленте.

Расширение доступа разработчиков к данным соцсети, видимо, также связано с тем, что Twitter, Facebook и другие компании, работающие в данном сегменте, сталкиваются с глобальным прессингом. Различные контролирующие органы пытаются разобраться в том, как алгоритмы соцсетей подают определенный контент и какова их роль в распространении дезинформации или разжигания шовинистических настроений.

Начиная с понедельника, разработчики могут бесплатно получать доступ к данным о 2 миллионах твитов в месяц через API Twitter. Компания также изменила свою политику в отношении предоставления API, чтобы разрешить больше вариантов использования, включая снятие ограничений на «конкуренцию с Twitter».

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