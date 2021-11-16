На основе пеовскитов создан гибкий сканер изображений и отпечатков пальцев

16 ноября 2021 г., 10:25

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Перовскиты на основе галогенидов металлов представляют собой большой класс кристаллических материалов с многочисленными полезными свойствами, включая высокий коэффициент поглощения света, высокую подвижность заряда и сильную фотолюминесценцию.

Хотя инженеры в основном используют эти материалы для создания солнечных элементов, перовскиты с успехом могут заменять кремний или другие полупроводники в фотодетакторах — датчиках, которые могут воспринимать свет и другие типы излучения.

Представители Голландской организации прикладных научных исследований и Технологического университета Эйндховена (Нидерланды) недавно использовали синтезированные в растворе металл-галоидные перовскитные фотодиоды в сборке с платой TFT из аморфного оксида индия, галлия, цинка, чтобы создать гибкий датчик изображений, толщиной ~ 100 мкм и с разрешением 508 пикселей на дюйм.

Интеграция фотодетектора с матрицей тонкоплёночных транзисторов, по сути, привела к созданию «универсального сканера». Как показано в статье, опубликованной в Nature Electronics, он может использоваться для сканирования как отпечатков пальцев, так и бумажных документов.

Высокочувствительные сканеры, такие как созданный этой группой исследователей, могут иметь много важных областей применения. В частности, они могут помочь предотвратить атаки на биометрические датчики. Во время так называемых спуфинговых (spoofing) атак злоумышленники могут получить доступ к конфиденциальной информации, идентифицируя себя как законных владельцев личных устройств с помощью поддельных копий биометрических данных.

Благодаря возможности захватывать изображения с высоким разрешением, новый сканер можно использовать для более надёжного распознавания поддельных документов или синтезированных отпечатков пальцев. Кроме того, исследование голландских инженеров может проложить путь к интеграции перовскитных датчиков изображения или фотодетекторов в смартфоны или другие широко используемые устройства для повышения эффективности работы средств биометрической идентификации.

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