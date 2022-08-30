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Тимур Ягофаров

Тепер згинаються й монітори

30 августа 2022 г., 12:25
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Слідом за оснащенням смартфонів екранами, що згинаються, ця можливість з'явилася і в повнорозмірних настільних моніторах.

Тепер згинаються й монітори


На виставці Gamescom, що проходить у Кельні, компанія Corsair продемонструвала 45-дюймовий OLED-монітор Xeneon Flex 45WQHD240, головною особливістю якого є можливість плавного регулювання ступеня викривленості екрана в горизонтальній площині. За задумом розробників, така функціональність виявиться корисною, якщо, крім ігрового застосування, дисплей використовуватиметься і в ділових додатках, де його викривленість заважатиме. А з іншого боку, користувачеві надається можливість настроювати на свій смак ступінь викривлення до граничного значення 800R, що відповідає радіусу 800 мм.

Технічні характеристики OLED-панелі включають роздільну здатність 3440×1440 при співвідношенні сторін 21:9. Її частота оновлення становить 240 Гц, а час реакції — 0,03 мс (GtG). Максимальна яскравість досягає 1000 кд/м2 при контрастності 1350000:1. Підтримуються технології синхронізації NVIDIA G-SYNC та AMD FreeSync Premium. В оснащення входять інтерфейси HDMI (×2) і DisplayPort, порти USB Type-C та USB Type-A. Заявлено, що OLED-матриця випускається LG Display.
Тепер згинаються й монітори
Оскільки старт продажів не оголошено, і поки що не відома роздрібна ціна моделі, важко оцінити ринкові перспективи цього рішення. Але можна припустити, що воно знайде потенційних покупців, які хотіли б поєднати роботу з професійними програмами для конструювання та дизайну з іграми, де виявиться корисною викривленість екрана.

 

 
 

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