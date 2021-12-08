Технології гомоморфного шифрування Intel забезпечать конфіденційність користувачам AppsFlyer Privacy Cloud

8 декабря 2021 г., 13:55

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Платформа для маркетингових вимірювань AppsFlyer оголосила про співпрацю з Intel для створення AppsFlyer Privacy Cloud – приватної хмари, яка дозволить декільком організаціям безпечно об'єднувати свої дані на основі їх власної бізнес-логіки, принципів і вимог до конфіденційності, використовуючи при цьому технологічний стек, що включає Aggregated Advanced Privacy (AAP), Aggregated Conversion Modeling (ACM), Data Clean Rooms, криптографічні рішення для збереження конфіденційності, предиктивну аналітику та ін.

AppsFlyer у співпраці з Intel використовує покращені можливості прискореного шифрування на платформі Intel Xeon 3-го покоління, для того, щоб значно збільшити швидкість обчислень для високопродуктивних додатків удосконаленого гомоморфного шифрування (HE) Privacy Cloud.

В рамках Privacy Cloud платформи, магазини додатків, рекламні мережі та розробники додатків зможуть визначати власні Privacy Cloud Applications (PCA) на основі своєї бізнес-логіки, принципів конфіденційності та технічного стека.

Гомоморфне шифрування (HE) дозволяє проводити обчислення та спільно працювати з особистими та конфіденційними даними за допомогою наскрізного шифрування. Ця форма шифрування, що розвивається, дозволяє виконувати обчислення з використанням особистих даних без необхідності їх розшифровувати, що розширює можливості збереження конфіденційності. Розробники та бренди можуть співпрацювати та отримувати інформацію про різні організації без шкоди для конфіденційності їх кінцевих користувачів. Платформа Intel підвищує продуктивність та підтримує наскрізне шифрування даних.

AppsFlyer та Intel будуть інвестувати в цю довгострокову співпрацю екосистеми, і як тільки вона стане широкодоступною, AppsFlyer зможе перенести частини Privacy Cloud Data Clean Rooms у криптографічне рішення з концепцією безпеки «нульова довіра», зберігши при цьому інтерфейси зворотної сумісності.

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