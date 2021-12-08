Расходы пользователей в мобильных приложениях за год выросли на четверть – до 135 млрд долл.

8 декабря 2021 г., 13:15

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Компания App Annie представила результаты исследования рынка мобильных приложений за 2021 г. По ее данным, в уходящем году общие расходы пользователей на iOS и в Google Play выросли почти на 25% по сравнению с 2020 г. и составили 135 млрд. долл. Количество загрузок также достигло нового рубежа – 140 млрд. долл. (рост на 8%).

Как и в предыдущие годы, расходы пользователей на iOS преобладают: 65 центов с каждого доллара на рынке приложений тратят пользователи Apple. Больше всего расходуют геймеры – на них приходится около 60% доходов на iOS и почти 80% средств, потраченных в Google Play.

В 2021 г. приложения для обмена и редактирования видео бьют рекорды по количеству загрузок во всем мире:

CapCut, MX TakaTak и Moj загрузили наибольшее количество раз – это связано со стремлением пользователей создавать оригинальный видеоконтент;

Больше всего пользователи потратили в приложениях для прямых трансляций и онлайн-стриминга, таких, как YouTube, Disney+, TikTok и Twitch: потребители стремятся не только развлечься, но и вознаградить любимых стримеров;

Наибольший рост по использованию показали бизнес-приложения Zoom, Microsoft Office и Teams – это связано с переходом на удаленный и гибридный формат работы.

Динамика загрузок противоположна динамике расходов – по загрузкам первенство держит Google Play. Согласно прогнозам App Annie, в 2022 г. на Google Play придется более 100 млрд. скачиваний.

По загрузкам приложений – Индия стала страной №1 по итогам 2021 г., обеспечив 20% от общего числа загрузок на iOS и в Google Play вместе взятых. За ней следуют США (9%) и Бразилия (8%).

Лидерами по загрузкам стали гиперказуальные игры:

Самыми скачиваемыми гиперказуальными играми стали Bridge Race, Hair Challenge и Project Makeover;

Core-игры лидировали по внутренним покупкам в приложениях: наибольшая активность наблюдалась в Genshin Impact и Roblox;

Значительный рост с точки зрения использования показали Roblox, AmongUS и Pokemon Unite – это связано с доступностью в этих играх функционала личного и виртуального общения для пользователей.

«Один из главных выводов – во всем мире люди адаптировались к пандемии через переход в мобайл. Соответственно наибольших успехов добились те, кто помогал людям быть ближе как виртуально, так и лично», – комментирует Лекси Сидоу (Lexi Sydow), руководитель отдела маркетинговых исследований App Annie.

Другие значимые сегменты, набирающие популярность в мобайле – это социальные сети и приложения для знакомств:

TikTok занял первое место в мире по увеличению трат пользователей среди социальных приложений. За ним следуют Bigo Live и Discord. Среди других заметных видеоприложений, показавших наибольший рост, – Likee и Azar;

Tinder возглавил рейтинг по увеличению расходов потребителей в мире среди приложений для знакомств. За ним следует Bumble, в котором за все время существования приложения пользователи потратили более 1 млрд. долл. На третьем месте находится Hinge – здесь расходы пользователей недавно превысили £250 млн.

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