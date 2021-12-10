Технологічний університет SET University інвестуватиме в стартапи студентів

10 декабря 2021 г., 16:05

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SET University спільно запускають «Київська школа економіки» та Сергій Токарєв. Університет діятиме на базі КШЕ за підтримки ІТ-інвесторів та бізнесменів і почне робити у 2022 році. Його завдання – випускати не просто ІТ-фахівців, а ІТ-підприємців, які вміють просувати ідеї, розробляти бізнес-плани та запускати свої проекти.

«Одна з цілей Мінцифри – до 2024 року збільшити частку IT у ВВП країни до 10%. Тому ми створюємо додаткові стимули від держави для розвитку сфери. Щорічно на ринок праці виходить близько 20 тисяч нових ІТ-фахівців, тоді як, за оцінками учасників ринку, реальна потреба перевищує 30 тисяч. Тому ініціативи щодо інноваційної та якісної підготовки ІТ-фахівців є надзвичайно актуальними», – зазначив Михайло Федоров під час відкриття SET University.

Як дипломну роботу випускники презентуватимуть ідею або проект власного стартапу. Найкращі проекти отримають інвестування від венчурної студії, що діятиме на базі університету.

Наразі університет аналізує потреби абітурієнтів та ІТ-ринку, щоб визначити фінальний список напрямів навчання, але вже відомо, що великий акцент робитиметься на новітніх технологіях. Зараз університет розглядає такі дисципліни: Artificial Intelligence, Machine Learning, Big Data та Internet of Things. Навчати студентів будуть професори з провідних українських та закордонних університетів і топ-менеджери українських і міжнародних ІТ-компаній. Зокрема, ті зможуть стати менторами студентів та презентувати реальні ІТ-кейси, щоб студенти долучалися до їх вирішення.

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