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AV-Comparatives представила результаты тестирования корпоративных средств защиты оконечных устройств за второе полугодие 2021 г.

29 декабря 2021 г., 16:05
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Независимая лаборатория по тестированию систем безопасности AV-Comparatives, сертифицированная по стандарту ISO, опубликовала отчет о результатах всеобъемлющих испытаний 19 средств защиты для корпоративного сектора за второе полугодие.

Испытание средств защиты для корпоративного сектора охватывает решения для защиты конечных точек следующих производителей: Acronis, Avast, Bitdefender, Cisco, CrowdStrike, Cybereason, Elastic, Eset, FireEye, Fortinet, G Data, K7, Kaspersky, Malwarebytes, Microsoft, Panda, Sophos, Vipre и VMware.

Исследование включает обзор протестированных продуктов, а также результаты различных тестов, включая:

  • Тестирование защиты в реальных условиях (имитирует онлайн-атаки с использованием вредоносных программ, с которыми может столкнуться типичный корпоративный пользователь при использовании интернет-ресурсов);
  • Тестирование защиты от вредоносных программ (в данной оценке рассматривается сценарий, в котором вредоносное ПО уже существует на диске или попадает в испытуемую систему через локальную вычислительную сеть или съемное устройство, а не прямо из Интернета);
  • Тестирование производительности (проверка воздействия каждого продукта на производительность системы, в частности того, насколько он замедляет нормальное использование ПК при выполнении задач);
  • Испытание на ложное срабатывание с целью выявления возможных случаев ошибочной идентификации испытуемым продуктом легального программного обеспечения в качестве вредоносного.

Отчет по средствам защиты коммерческого класса адресован в первую очередь руководителям ИТ-подразделений и служб информационной безопасности и призван предоставить им подробную картину сильных и слабых сторон протестированных продуктов, что позволит принимать взвешенные решения о том, какие из них лучше соответствуют потребностям предприятия.

AV-Comparatives представила результаты тестирования корпоративных средств защиты оконечных устройств за второе полугодие 2021 г.

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