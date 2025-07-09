Synology запускає NAS RackStation RS2825RP+ для бізнес-навантажень

9 июля 2025 г., 13:25

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Компанія Synology оголосила про випуск RackStation RS2825RP+, потужної 3U 16-дискової системи зберігання даних, розробленої для задоволення потреб малих і середніх підприємств в області управління даними, що зростають. Завдяки резервним джерелам живлення, гнучкій масштабованості та вбудованому захисту даних, RS2825RP+ націлений на завдання централізованого зберігання файлів, резервного копіювання кінцевих пристроїв і серверів, управління системою відеоспостереження та інших критично важливих для бізнесу завдань.



«RS2825RP+ розроблена для забезпечення надійної продуктивності, масштабованості та відмовостійкості без шкоди для доступності», — сказала Пеггі Венг (Peggy Weng), менеджер з продуктів Synology. «Це універсальне рішення, яке допомагає організаціям залишатися гнучкими, безпечними та завжди онлайн».



RS2825RP+ забезпечує послідовну швидкість читання/запису до 3519/1790 МБ/с, що дозволяє швидко обмінюватися файлами, синхронізувати їх і створювати резервні копії в офісному середовищі. Він підтримує до 560 ТБ необробленого сховища при розширенні за допомогою Synology RX1225RP, що робить його придатним для додатків з інтенсивним використанням даних і потребами в зберіганні, що зростають.



NAS RS2825RP+ розроблений як повнофункціональна система, що забезпечує стабільну продуктивність і надійність з жорсткими дисками Synology. Він відповідає ретельно розробленій структурі сумісності дисків, підкріпленій більш ніж 7000 годинами випробувань. Для забезпечення оптимальної інтеграції та довгострокової надійності DSM на RS2825RP+ вимагає встановлення сумісних жорстких дисків.



Масштабоване сховище: почніть з 16 відсіків для дисків і розширте до 28 за допомогою сумісного модуля розширення. Підтримує як 3,5-дюймові жорсткі диски SATA, так і 2,5-дюймові твердотільні накопичувачі SATA для гнучких конфігурацій зберігання.



Підтримка повністю флешнакопичувачів і гібридних накопичувачів: розгорніть твердотільні накопичувачі SATA як сховище або кеш для читання/запису; ще більше прискорюйте продуктивність за допомогою твердотільних накопичувачів Synology M.2 NVMe через додаткову плату.



Гнучкість мережі: один вбудований порт 10GbE і два порти Gigabit LAN, з додатковими модулями 1/10/25GbE через слот розширення PCIe 3.0.



Безперервність обслуговування: містить диски з можливістю гарячої заміни, онлайн-розширення обсягу і резервні джерела живлення для підтримки працездатності. Додаткова кластеризація високої доступності ще більше підвищує відмовостійкість.



Оснащені DiskStation Manager (DSM) від Synology, ці системи пропонують універсальні функції для задоволення різноманітних потреб в управлінні бізнес-даними.



Відзначається, що Synology Drive перетворює систему в приватну хмару, забезпечуючи кросплатформовий доступ і синхронізацію між сайтами для розподілених команд.



Active Backup Suite забезпечує комплексний захист для пристроїв Windows, Linux і macOS, віртуальних машин і хмарних облікових записів з гнучкими варіантами резервного копіювання за межами сайту.



Surveillance Station забезпечує масштабоване управління відео і пропонує інтелектуальну аналітику в реальному часі для захисту фізичних активів.



RS2825RP+ і RX1225RP вже доступні через мережу партнерів і реселерів Synology по всьому світу.

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