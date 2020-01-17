Red Hat улучшила свое унифицированное хранилище для гибридных облаков

17 января 2020 г., 15:55

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Компания Red Hat выпустила новую версию интегрированной системы хранения для мультиоблачных сред на основе OpenShift Container Platform, которая обеспечивает большую безопасность, переносимость, простоту и масштабируемость для интенсивно работающих с данными систем под управлением Kubernetes.

Усовершенствованная за счет системы Multi-Cloud Object Gateway, полученной Red Hat в результате приобретения в 2018 г. компании NooBaa, OpenShift Container Storage 4 предлагает больше абстрагирования и гибкости, чтобы у клиентов была возможность выбирать разные даты-сервисы в общедоступных облаках различных провайдеров при сохранении централизованного управления приложениями и данными, используя средства Kubernetes. Это не только страхует заказчика от жесткой привязки к поставщику облачных услуг, но и облегчает жизнь разработчикам, позволяя разместить данные ближе к приложениям.

Благодаря универсальному интерфейсу Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), заказчик получает готовое объектное хранилище и масштабируемость, необходимые для обеспечения переносимости дата-приложений в рамках гибридного облака на основе Red Hat OpenShift Container Platform. Ранее такая возможность не обеспечивалась ни одним провайдером контейнерных хранилищ, представленных в OpenShift OperatorHub.

Кроме того, OpenShift Container Storage 4 обеспечивает первоклассный девелоперскй опыт во всех средах, где присутствует Red Hat OpenShift Container Platform. Разработчикам, создающим облачные приложения с нуля или переносящим в облако уже имеющиеся системы, Red Hat OpenShift Container Storage 4 помогает ускорить процесс разработки приложений за счет следующих особенностей:

l Интеграция с Red Hat OpenShift Container Platform позволяет разработчикам динамически формировать собственное хранилище данных в рамках платформы, не обладая специальными знаниями в области хранения данных.

l Упрощенное развертывание и расширенная автоматизация с использованием возможностей Rook для оркестрации хранилищ. Rook.io Operator предоставляет разработчикам автоматизированную поддержку Kubernetes, что сильно упрощает развертывание, упаковку и расширение хранилищ на платформе Red Hat OpenShift.

l Ускоренное создание томов для хранения персистентных данных в контейнерах помогает разработчикам сократить сроки создания, тестирования и выпуска приложений, ускорив сборку и повысив эффективности конвейера непрерывной интеграции и доставки (CI/CD).

Для обеспечения безопасности во всех задействованных облачных средах OpenShift Container Storage 4 предлагает расширенные функции защиты данных, такие как шифрование, анонимизация, key separation и erasure coding. Multi-Cloud Object Gateway позволяет разработчикам могут повысить безопасность и соответствие требованиям при обмене и доступе к чувствительным данным приложений в средах с несколькими площадками и различными платформами.

Сегодня Red Hat также анонсировала выпуск Red Hat OpenShift Container Platform 4.3, новейшей версии ведущей Kubernetes-платформы корпоративного класса, получившей ряд новых функций безопасности, включая FIPS-совместимое шифрование (FIPS 140-2 Level 1) и шифрование хранилища данных etcd для дополнительной защиты секретов на стадии хранения. Дополнительные возможности по поддержке частных кластеров и частных сетей обеспечивают расширенный контроль при ограничении доступа к платформам и приложениям в рамках облачных кластеров.

Базируясь на Red Hat Ceph Storage, Red Hat OpenShift Container Storage 4 обеспечивает масштабируемость и безопасность, которые отвечают требованиям нагрузок нового поколения, таких как искусственный интеллект, машинное обучение, SQL, NoSQL и другие задачи с интенсивной обработкой данных. Red Hat OpenShift Container Storage 4 – это единственный из всех представленных в OperatorHub операторов хранилищ, который поддерживает файловое, блочное и объектное хранение, что делает эту платформу уникальным предложением для построения интегрированных облачных решений по хранению данных, способных поддерживать как традиционные системы, так нагрузки нового поколения.

Red Hat OpenShift Container Storage 4 уже доступен для платформы Red Hat OpenShift Container Platform 4.

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