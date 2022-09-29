Supermicro анонсувала універсальний 8GPU-сервер 8U

29 сентября 2022 г., 15:25

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Компанія Super Micro Computer презентувала свій GPU-сервер, що включає вісім графічних процесорів NVIDIA H100 Tensor Core. Завдяки вдосконаленій конструкції повітряного потоку, нова висококласна система графічного процесора дозволить підвищити температуру на вході, знизивши загальну ефективність використання електроенергії (PUE) центру обробки даних, зберігаючи абсолютно найвищий рівень продуктивності. Крім того, Supermicro розширює лінійку серверів GPU цим новим сервером Universal GPU, який, за її заявою, вже є найбільшим у галузі. Тепер Supermicro пропонує три різні універсальні системи GPU: сервер 4U, 5U та новий сервер 8U 8GPU. Платформи Universal GPU підтримують як поточні, так і майбутні процесори Intel і AMD — до 400 Вт, 350 Вт і вище.



"Supermicro є лідером у галузі з надзвичайно адаптивним і високопродуктивним GPU-сервером, який оснащено потужним графічним процесором NVIDIA A100 і H100», — сказав Чарльз Ліанг, президент і генеральний директор Supermicro. «Цей новий сервер підтримуватиме нове покоління центральних і графічних процесорів й розроблений з максимальною потужністю охолодження за допомогою самого ж корпусу. Ми постійно шукаємо інноваційні способи надання комплексних ІТ-рішень нашій клієнтській базі, що зростає.



Сервер 8U розроблено для різноманітних обчислювальних навантажень, створених для максимальної продуктивності в центрах обробки даних. Нова система GPU 8U містить високопродуктивні графічні процесори NVIDIA H100. Завдяки максимальній місткості оперативної пам’яті 8 ТБ у неї можна зберігати величезні набори даних, що дозволяє швидше виконувати програми навчання ШІ або HPC. Крім того, розширена архітектура розроблена для зв’язку GPU-GPU, що скорочує час для навчання штучному інтелекту або симуляції HPC. Крім того, за допомогою сховища NVIDIA GPUDirect графічні процесори можуть отримувати прямий доступ до даних, що ще більше підвищує ефективність.



Інноваційна конструкція повітряного потоку зменшує швидкість вентилятора, що призводить до зменшення шуму в центрі обробки даних, нижчого енергоспоживання та зниження загальної вартості експлуатації. Крім того, система підтримує як живлення змінного, так і постійного струму, включаючи підтримку стандартних конфігурацій стійки OCP DC.

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