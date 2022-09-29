KIVI презентувала нову лінійку Smart-телевізорів у Європі 

29 сентября 2022 г., 15:31

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У вересні KIVI презентували Європі нову лінійку Smart-телевізорів, дебютувавши на виставці IFA.



Нагадаємо, IFA - ключова подія на ринку електроніки та побутової техніки. Виставка щороку збирає сотні тисяч експертів з усього світу, яким лідери галузі демонструють свої новітні технологічні розробки. Україну цього року представляли компанії KIVI та Gelius.



«Кожен десятий телевізор, проданий в Україні минулого року — це KIVI. Ми працюємо в рідному регіоні з 2016 року, тож настав час познайомити європейського споживача з нашим продуктом. Команда поставила перед собою амбітну ціль — презентувати KIVI одразу на найбільшій профільній виставці світу. Навіть початок повномасштабної війни не похитнув наші плани. Навпаки — ми розуміли, що маємо гідно представити Україну як повноцінного гравця ринку. Тож під російськими атаками, хтось в укритті, хтось в евакуації, розриваючись між роботою й волонтерством, але команда успішно підготувалася до події й продемонструвала спільноті професіоналів наші найсвіжіші розробки», наголосив віцепрезидент KIVI Євгеній Руденко:

На площі 72 кв. метри KIVI презентували нову лінійку 2022 року - результат роботи власного департаменту R&D.



«Гості стенду, а це галузеві журналісти, ритейлери та навіть конкуренти, високо оцінили мінімалістський безрамковий дизайн нової лінійки. Вони відзначали якість зображення й звуку, розробленого KIVI в співпраці з JVC. Ми плануємо займати в Європі нішу середнього цінового сегменту, тож наш, український продукт повністю відповідає очікуванням ринку, а подекуди й перевершує їх», емоційно резюмує підсумки IFA Аркадій Зубрицький, керівник відділу розробки продукту та виробництва KIVI.

Лінійка KIVI 2022 року включає моделі діагоналлю від 24 до 65 люймів, що відповідають усім сучасним вимогам до зображення та звуку. Телевізори працюють під управлінням операційної системи Android TV 11, мають інтегрований додаток Netflix і підтримують будь-який із понад 10 000 додатків Google Play. Chromecast дає можливість миттєво транслювати контент зі смартфона на ТВ-панель, а Google Assistant розпізнає голосові команди українською.



Разом із новинками KIVI представив Європі масштабний медіа-хаб KIVI MEDIA, що дає користувачеві швидкий, без додаткових налаштувань доступ до партнерського контенту - ТВ-каналів, онлайн тренувань, ігор. Розділ Games розроблено в партнерстві з Boosteroid - це один із найбільших провайдерів хмарних ігор. Користувач запускає гру прямо з телевізора, не використовуючи додаткове обладнання. Управління грою може відбуватися через геймпад, пульт дистанційного управління чи навіть смартфон.



Нова лінійка надійде в продаж в Україну та Європу в четвертому кварталі поточного року.

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