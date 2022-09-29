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Смартфони лінійки TCL 20 отримали екранну технологію кругової поляризації

29 сентября 2022 г., 14:25
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Смартфони лінійки TCL 20 отримали екранну технологію кругової поляризації

Представлені в нашій країні смартфони лінійки TCL 20 — це перші смартфони із сертифікованою екранною технологією кругової поляризації TÜV Rheinland, щоб бачити дисплей в ідеально природних кольорах навіть через протисонцеві окуляри. При перегляді через поляризаційні протисонцеві окуляри технологія екрана зберігає колір і насиченість зображення, незалежно від використання смартфона в альбомному чи портретному режимі. Тож кругова поляризація є корисною функцією, наприклад, у сонячні літні дні, на зимових гірськолижних курортах, при керуванні авто за допомогою GPS-навігації або пілотуванні квадрокоптера.

Завдяки 6,67-дюймовому екрану переглядати контент можна як-от фільми та телевізійні шоу, у всіх найтонших деталях за допомогою оптимізації дисплея NXTVISION. Функція переводу SDR в HDR у реальному часі забезпечує контрастність під час перегляду як офлайн-відео, так і відеороликів на YouTube та серіалів у потокових сервісах. Технологія NXTVISION також пропонує ряд сертифікованих функцій для захисту зору та зниження навантаження на очі.

Смартфони серії TCL 20 підходять для фотографів-початківців з обмеженим бюджетом. Квадрокамери високої чіткості на світлосильних сенсорах із великим розміром пікселя забезпечують оптимальну чіткість кадрів і природне відтворення кольорів.

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