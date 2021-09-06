Михайло Федоров обговорив з Apple спільні проєкти

6 сентября 2021 г., 17:15

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Президент України Володимир Зеленський та Віцепрем’єр-міністр – Міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров під час офіційного візиту у США зустрілися з СЕО Apple Тімом Куком та обговорили роботу над спільними проектами.

Вже понад рік Мінцифра співпрацює з Apple за кількома напрямками. Серед них – локалізація голосового помічника Siri українською мовою, запуск сервісу ЕКГ для Apple Watch, покращення видачі та підбору контенту для українського Apple Music.

На зустрічі обговорили можливу співпрацю в напрямку перепису населення. У влади є бажання провести перепис населення в Україні з використанням інноваційних підходів та залучити цифрові інструменти. Зараз Мінцифра вивчає найкращі світові практики, щоб розробити відповідну методологію для України.

Apple вже має успішний кейс із проведення перепису населення в одному з американських штатів. Тож під час зустрічі обговорювався обмін досвідом та сприяння технічними можливостями для України.

Також сторони обговорили можливість побудови компанією Apple дата-центру для сервісів iCloud в Україні – на прикладі центру, який був побудований у Данії.

Одним із питань, які обговорили на зустрічі, було створення української музичної редакторської команди для оптимізації рекомендацій на головній сторінці Apple Music. За підтримки Мінцифри на зустрічі передали спільний лист-звернення до компанії Apple від представників українських виконавців та музичних організацій. Це рішення активно підтримують представники української музичної індустрії.

Крім цього, обговорювався розвиток сфери цифрових документів. Apple цього року запатентувала відображення паспорта та водійських прав у застосунку Wallet.

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