Стартував Zoom Docs - хмарний сервіс для роботи з документами

8 августа 2024 г., 13:35

Компанія Zoom повідомила про запуск хмарний сервіс для роботи з документами.



Щобільше, Zoom Docs оснащено функціями на базі АІ, що має прискорити роботу співробітників.



Zoom Docs може перетворювати записи телефонних розмов на документи з підготовкою резюме змісту. У файл всі, хто має доступ, можуть вносити зміни як під час зустрічі, так і після неї.



З кожним документом одночасно можуть працювати до 100 користувачів.



Вбудований перекладач дозволить швидко перекласти вміст тексту з урахуванням контексту.



Шаблони під різні завдання у Zoom Docs дозволяють підготовлювати документи різного типу та призначення.



Zoom Docs також дозволяє створювати базу знань для співробітників, щоб упорядкувати службову інформацію.



Вбудована мовна модель може переписати текст з урахуванням заданого тону і стилю, а також перевірити текст на орфографічні, стилістичні та пунктуаційні помилки.

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