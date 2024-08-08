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59 українських стартапів розділили 2 млн євро грантів від Seeds of Bravery

8 августа 2024 г., 14:35

Міністерство цифрової трансформації України оприлюднило перші результати грантової програми від Seeds of Bravery. 59 технологічних компаній – від ШІ до healthtech-стартапів – залучили кошти на масштабування інновацій. Фінансування від Seeds of Bravery від 25 до 50 тисяч євро вже отримали стартапи в таких категоріях: інноваційне підприємництво; інкубатори глибоких технологій; відбудова України; масштабування та акселерація у сфері глибоких технологій.

Seeds of Bravery – це грантова програма від Європейської інноваційної ради, яка підтримує розвиток української стартап-екосистеми та її інтеграцію до європейської. Особливу увагу програма приділяє інноваційним рішенням, які допоможуть у відбудові післявоєнної України, а також deep-tech проєктам з фокусом на жіночому підприємництві. Загальний грантовий фонд програми – 12 млн євро.

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