59 українських стартапів розділили 2 млн євро грантів від Seeds of Bravery

8 августа 2024 г., 14:35

Міністерство цифрової трансформації України оприлюднило перші результати грантової програми від Seeds of Bravery. 59 технологічних компаній – від ШІ до healthtech-стартапів – залучили кошти на масштабування інновацій. Фінансування від Seeds of Bravery від 25 до 50 тисяч євро вже отримали стартапи в таких категоріях: інноваційне підприємництво; інкубатори глибоких технологій; відбудова України; масштабування та акселерація у сфері глибоких технологій.

Seeds of Bravery – це грантова програма від Європейської інноваційної ради, яка підтримує розвиток української стартап-екосистеми та її інтеграцію до європейської. Особливу увагу програма приділяє інноваційним рішенням, які допоможуть у відбудові післявоєнної України, а також deep-tech проєктам з фокусом на жіночому підприємництві. Загальний грантовий фонд програми – 12 млн євро.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір