Нова автоматизована система на митниці скоротить час оформлення транспортних засобів до 35%

8 августа 2024 г., 12:25

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З 1 серпня вісім пунктів пропуску для автомобільного сполучення на українському кордоні почали використовувати нову автоматизовану систему для митного оформлення, яка замінить чинну АСМО «Інспектор». Це має сприяти поліпшенню умов ведення підприємницької діяльності, а саме прискоренню процесу митного контролю в пунктах пропуску, і відповідно наповненню бюджету країни. Процес переведення інших автомобільних пунктів пропуску на нову систему триватиме протягом серпня.

З червня місяця систему тестували на митному посту «Ужгород автомобільний». Закарпатські митники, залучені як до перепроєктування процесів у пункті пропуску, так і до впровадження нової автоматизованої системи, підтвердили ряд переваг такого комплексу заходів з оптимізації митного оформлення.

Важливо, що система інтегрована як з традиційними партнерськими сервісами (Держприкордонслужба, IRU, єЧерга та ін.), так і з новими, які впроваджуються Держмитслужбою в контексті євроінтеграції, наприклад, європейською SEED+.

Результати тестової експлуатації системи свідчать про значне скорочення часу митного оформлення транспортних засобів та збільшення пропускної здатності пунктів пропуску без збільшення штатної чисельності працівників – в першу чергу, шляхом оптимізації процесів. По пасажирському напрямку – приблизно на 25-30%. По вантажному напрямку пропускну спроможність збільшено на більш ніж 35%.

Так, якщо раніше інспектор митного посту оформляв за зміну 150-155 транспортних засобів, то тепер це 200-205 авто.

Розробку та впровадження нової системи здійснено ІТ-командою Держмитслужби. Реалізувати це вдалося завдяки підтримці іноземних партнерів, які профінансували побудову нової ІТ-інфраструктури – потужної, відмово- та катастрофостійкої серверної системи, а також розширення пропускної здатності каналів зв’язку.

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