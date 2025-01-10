Рада зробила ще крок на шляху приєднання України до євророумінгу

10 января 2025 г., 17:35

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Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт №12150, який встановлює європейські стандарти для телеком-ринку та розширює повноваження державного регулятора. Законопроєктом пропонується внести зміни в Закони України «Про електронні комунікації» та «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку».

Завдяки змінам з європейських операторів знімуть зобов'язання проходити процедуру загальної авторизації послуг. Це дозволить їм швидше та легше надавати послуги зв'язку через українські мережі.

А також визначити повноваження незалежного регулятора зв'язку НКЕК в удосконаленні послуги Roam Like at Home (RLAH) для: моніторингу сумісності та з'єднання мереж українських та європейських операторів; забезпечення доступу, взаємоз'єднання та сумісності надання послуг українськими та європейськими операторами; допомагати українцям у взаємодії з європейськими операторами, якщо у них не працюватимуть послуги зв'язку.

Над законопроєктом працювала команда експертів під керівництвом регулятора зв'язку НКЕК разом із Мінцифрою та операторами мобільного зв'язку. Ухвалення законопроєкту – це один з етапів з приєднання України до єдиної роумінгової зони з ЄС (RLAH) та одна з вимог для вступу України до Євросоюзу.

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