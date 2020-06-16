Starlink Маска вот-вот начнет подключать к спутниковому интернету

16 июня 2020 г., 15:48

Компания SpaceX 13 июня провела очередной запуск и вывела на околоземную орбиту еще 58 спутников проекта Starlink, в рамках которого предполагается запустить сеть глобального спутникового интернета.



Как сообщает Reuters, после успешного запуска SpaceX объявила о старте приема заявок на тестовое подключение к системе. Для этого необходимо заполнить соответствующую форму на сайте Starlink.



На данный момент в эксплуатации уже 540 спутников, что достаточно для первичной тестовой работы проекта, как сообщается. Полноценное тестирование начнется, когда на орбиту будет выведено около 800 систем. Полноценное же покрытие будет достигнуто с выводом на орбиту 12 тыс. спутников.

По началу работу Starlink планируется обеспечить в северной части США и в Канаде. Предполагаемая скорость передачи данных 1 Gbps, время задержки 25-30 мс.

Ожидается, что стоимость пакета доступа к интернет Starlink составит 80 долл. в месяц. При том, что покрытие будет обеспечено и в самых трудно доступных местах, где может отсутствовать любая связь.

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