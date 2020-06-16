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Новый 27-дюймовый монитор Philips 272B1G обойдется в 6999 грн

16 июня 2020 г., 15:15
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Новый 27-дюймовый монитор Philips 272B1G обойдется в 6999 грн

Компания MMD, обладатель прав на бренд Philips Monitors, представила Full HD монитор Philips 272B1G. Эта модель с диагональю 27 дюймов (68,6 см) является усовершенствованной версией экологичного дисплея Philips 241B7QGJ. Новинка ориентирована на профессионалов, которые заботятся об экологии, и предлагает полный набор инструментов для повышения рабочей производительности, безвредных для окружающей среды.

Устройство сертифицировано согласно требованиям Energy Star 8.0. В соответствии со стандартами RoHS1, оно не содержит таких веществ, как свинец, ртуть, бромированные огнестойкие добавки (BFR) и поливинилхлорид (PVC). Кроме того, все пластмассовые детали корпуса, металлические детали каркаса и упаковочные материалы на 100% подлежат вторичной переработке.

Среди технологий, помогающих Philips 272B1G перейти в более высокий энергетический класс, обеспечивая при этом отличную производительность, — инфракрасный датчик PowerSensor, который обнаруживает отсутствие пользователя перед экраном и автоматически снижает яркость монитора, сокращая затраты на электроэнергию до 70%. Кроме того, устройство оснащено технологией LightSensor, которая регулирует яркость изображения в зависимости от условий освещения в помещении, и опцией нулевого энергопотребления, которая устраняет скрытое энергопотребление простым щелчком одного переключателя. Для дисплея заявлен класс энергопотребления A++.

Конструкция включает переключатель нулевого энергопотребления, расположенный в задней части дисплея, он полностью отключает от сети переменного тока. Энергопотребление таким образом становится полностью нулевым.

Монитор Philips 272B1G оснащен IPS-матрицей с разрешением Full HD (1920×1080). В нем реализована технология Adaptive-Sync для повышения качества видео. Кроме того, дисплей оснащен основными эргономическими функциями для максимального комфорта пользователя. Режим LowBlue и технология Flicker-free обеспечивают комфорт для глаз, а полностью регулируемая подставка Smart Ergo Base позволит разместить монитор в оптимальном положении для максимального удобства, помогая снизить физическую нагрузку в течение долгого рабочего дня.

Монитор Philips 272B1G появится в продаже в июне 2020 года по ориентировочной цене 6999 грн.


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