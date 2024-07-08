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Співзасновники Uklon інвестують 200 тис. дол. у дрони для розмінування

8 июля 2024 г., 15:45

Співзасновники Uklon інвестують 200 тис. дол. у дрони для розмінування

Компанія Розробник дронів Ailand Systems повідомляє, що команда співзасновників сервісу Uklon Дмитро Дубровський, Сергій Смусь, Вікторія Дубровська та Віталій Дятленко інвестували в компанію 200 тис. дол. Ці кошти будуть використані для покращення технології та масштабування виробництва.

«Ми постійно говоримо про дрони і їх важливість. Але крім бойових моделей, нам потрібно думати й про важливі гуманітарні місії, як ось розмінування. Ailand Systems – це чудовий проєкт, який має неймовірні перспективи розвитку. Ми раді долучитися та проінвестувати в розвиток нашої спільної безпеки», – заявив Дмитро Дубровський, співзасновник фонду «Незламні».

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