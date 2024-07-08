100 млн дол. буде вкладено в проєкти зі створення накопичувачів енергії на нелітієвих батареях

8 июля 2024 г., 16:35

0

Tweet

За повідомленням Міністерства енергетики США (DOE), воно має намір вкласти 100 млн дол. у проєкти з використання нелітієвих батарей для довгострокового зберігання енергії.



Міністерство опублікувало повідомлення про наміри, пропонуючи фінансувати пілотні демонстраційні проєкти зі зберігання енергії, які зосереджені на "нелітієвих технологіях, системах з тривалим терміном служби (понад 10 годин розряду) і стаціонарних системах зберігання".



Такі системи можуть стати важливою частиною переходу на поновлювані джерела енергії для операторів центрів оброблення даних і постачальників електромереж, даючи їм змогу вловлювати й накопичувати сонячну або вітрову енергію в періоди її високого споживання, щоб потім використовувати в разі нестачі ресурсів. Вони також можуть слугувати основою для систем резервного живлення, накопичуючи поновлювану енергію для використання в надзвичайних ситуаціях.



За прогнозами Міністерства енергетики, США буде потрібно ще 700-900 ГВт, щоб досягти мети "чистого нуля" до 2050 року. "Накопичувачі енергії малої тривалості вже підтримують енергосистему, але подальше розгортання змінної поновлюваної енергії може вивести вимоги за рамки наявних сьогодні систем зберігання енергії", - йдеться в заяві міністерства. "Для підтримки висхідної залежності від змінної відновлюваної енергії системи LDES відіграватимуть ключову роль у забезпеченні диспетчерського резервного живлення, яке може бути розгорнуте в разі потреби для забезпечення стійкості мережі".



Міністерство енергетики надає фінансування через Управління демонстрацій чистої енергії (OCED). Воно має намір підтримати від трьох до 15 проєктів грантами в розмірі від 5 до 20 млн дол., які мають бути покриті приватними інвестиціями. Фінансування OCED буде спрямовано на "підтримку заходів щодо дозрівання технології, включно з проєктуванням для забезпечення технологічності, розробкою пілотних систем, виготовленням та встановленням, експлуатаційними випробуваннями та перевіркою, а також проєктуванням систем комерційного масштабу і розширенням ланцюжка постачання".



Проєкти вимагатимуть від заявників наявності команди, що включає постачальника технології, і "заохочують залучення комунальних служб, власників/операторів об'єктів, розробників, фінансистів та інших осіб, які підтримують чіткий шлях до комерційного впровадження".



Дослідники акумуляторних батарей по всьому світу шукають альтернативи батареям на основі літію. У червні DCD повідомляло про проєкт учених Саутгемптонського університету Великої Британії, які стверджують, що розробили батарею з електролітом на водній основі, придатну для великомасштабного зберігання.



Американський стартап Unigrid нещодавно залучив 12 млн дол. на розробку своєї акумуляторної батареї, заснованої на новому натрієво-іонному хімічному складі.

Новостворені Сили Безпілотних Систем потребують 140 ноутбуків, триває збір