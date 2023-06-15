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Специфікація PCIe 7.0 має бути готовою до 2025 року

15 июня 2023 г., 17:35
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Специфікація PCIe 7.0 має бути готовою до 2025 року

За повідомленням органу стандартизації PCI-SIG, членам робочої групи, які беруть участь у підготовці специфікації PCIe 7.0, стала доступна її попередня версія під номером 0.3.

"Версія 0.3 специфікації вказує на те, що її перший оглядовий проєкт завершено та отримав схвалення робочої групи", - сказав Аль Янес (Al Yanes), президент і голова PCI-SIG. "Це важлива віха для PCI-SIG, яка демонструє, що ми плануємо випустити повну специфікацію у 2025 році".

Наступний стандарт PCIe 7.0 націлений на нові програми, такі як 800G Ethernet, AI/ML, хмарні та квантові обчислення, а також на ринки з інтенсивним використанням даних, такі як гіпермасштабовані центри обробки даних, високопродуктивні обчислення (HPC), периферійні, військові та аерокосмічні розробки.

Мета полягає в тому, щоб підтримувати швидкість передачі даних 128 ГТ/с і до 512 ГБ/с у кожному напрямку через конфігурацію лінії x16 з використанням сигналізації PAM4. Специфікація PCIe 7.0 визначає параметри каналу з підвищеною енергоефективністю, низькою затримкою та високою надійністю. Вона також повинна підтримувати зворотну сумісність з усіма попередніми поколіннями технології PCIe.

«Наш надійний та перевірений процес розробки специфікацій, що триває три десятиліття, продовжує вести нас до успіху. Завдяки напруженій роботі та самовідданості наших робочих груп PCI-SIG знаходиться на передньому краї, надаючи галузі високошвидкісне міжз'єднання з малою затримкою для ринків, що розвиваються», — сказав Аль Янес.

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