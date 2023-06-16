Ще 10 000 пілотів пройдуть підготовку в Академії «Армія дронів»

16 июня 2023 г., 8:25

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Мінцифри повідомила, що «Армія дронів» розпочинає новий етап навчання операторів БПЛА. Військові пройдуть теорію та практику і навчаться керувати не лише коптерами, а й FPV-дронами та безпілотниками літакового типу. Розвинуті навички зможуть використати на фронті.

За 10 місяців роботи разом з 26 Центрами підготовки операторів БПЛА вже підготовлено 10 тисяч операторів дронів. Зараз вони ефективно виконують завдання на передовій.

«У чому інноваційність другого етапу? Якщо до цього ми здебільшого вчили керувати коптерами розвідувального класу, то тепер відкриваємо нові категорії — FPV-дрони та літаки-бомбери. FPV — швидкі та маневрені, зі снайперською точністю влучають у ціль та знищують російську техніку на мільйони доларів. Літаки-бомбери на кшталт української Лелеки та польського FlyEye також демонструють чудові результати — знищують окупантів на всіх ділянках фронту», повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров. Він також наголосив про навчання 7600 операторів керувати звичайними розвідувальними коптерами Mavic/Matrice/Autel. А ще — 2 тисячі операторів FPV-дронів та 400 пілотів літаків-бомберів.

Навчання — важлива частина проєкту «Армія дронів». Тільки професійні оператори мінімізують збиття дронів, їх втрати під впливом РЕБ, а також ефективно керують безпілотниками для розвідки, коригування артилерії та знищення техніки росіян.

«Продовжуємо розвивати підхід, коли гроші ходять за військовими. Тобто боєць може вибрати одну з 26 приватних шкіл, а «Армія дронів» оплатить його навчання. Щоб підтримати розвиток шкіл, під час другого етапу зможемо заплатити їм удвічі більшу суму за навчання операторів. Так бізнес вкладатиме кошти в розвиток та масштабування», підкреслив Михайло Федоров.

Мінцифри подякувало БФ «Київська школа економіки» та партнерам за внесок в перемогу.

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