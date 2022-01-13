Спецификация PCIe 6.0 утверждена

13 января 2022 г., 11:05

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На рынке только начали появляться коммерческие решения с поддержкой PCIe 5.0, а уже пора готовиться к очередному удвоению пропускной способности этого интерфейса.



Орган стандартизации PCI Special Interest Group опубликовал спецификацию уже шестой версии интерфейса PCIe. По уже сложившейся традиции в очередной раз удвоилась его пропускная способность, которая теперь достигает 256 ГБ/с при двунаправленном обмене по 16 линиям.



Оперативность, с которой была подготовлена нынешняя версия PCIe, объясняется представителями PCI SIG быстро возрастающей потребностью в скорости передачи данных, которая, по наблюдениям аналитиков, удваивается каждые три года.



К чести экспертов PCI SIG этот интерфейс сохраняет обратную совместимость со всеми предыдущими версиями. Поэтому можно не переживать за то, что какая-то карта расширения не будет работать в платформе с поддержкой самой свежей версии PCIe.



По предварительным оценкам, коммерческие продукты на базе PCIe 6.0 могут появиться на рынке не ранее, чем через 1-1,5 года. Причем сначала это произойдет в сегменте серверов, а затем в потребительском направлении, как это сейчас наблюдается с PCIe 5.0. Лишь недавно в этом блоге я останавливался на новых твердотельных накопителях с интерфейсом PCIe 5.0, нацеливаемых на корпоративные платформы.

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