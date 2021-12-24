Первые PCIe 5.0 SSD покажут на CES 2022

24 декабря 2021 г., 9:05

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По мере приближения выставки CES 2022 новостная лента все активнее наполняется связанными с этим масштабным шоу анонсами. Интересно, что практически одновременно два производителя твердотельных накопителей объявили о планах продемонстрировать в Лас-Вегасе решения с поддержкой интерфейса PCIe 5.0.

Скорости всегда не хватает, и новый интерфейс позволяет удвоить пропускную способность своего предшественника. Хотя спецификация PCIe 5.0 была утверждена в 2019 г, только в конце нынешнего начали появляться платформы с ее поддержкой. Напомню, что при переходе с PCIe 4.0 на PCIe 5.0 пропускная способность одной линии вырастает с 16 до 32 ГТ/с. Соответственно для накопителей, которые подключаются к порту х4 , общая скорость достигает 15,754 ГБ/с.



Компания Adata сообщила о двух своих прототипах форм-фактора M.2 с максимальной емкостью 8 ТБ. Одно из устройств получило условное название Project Nighthawk. Оно базируются на контроллере Silicon Motion SM2508 и для него заявлены показатели максимальной скорости чтения/записи – 14/12 ГБ/с. Второе под названием Project Blackbird использует контроллер InnoGrit IG5666 и позволяет достичь пропускной способности 14/10 ГБ/с при чтении/записи.

Анонсированный Samsung PCIe 5.0 NVMe SSD серии PM1743 нацеливается на корпоративный рынок. В этом накопителе используется фирменная память v-NAND шестого поколения. Среди преимуществ таких SSD заявлена увеличенная на 30% энергоэффективность и расширенные возможности по обеспечению защиты данных.



По данным Samsung, PM1743 обеспечивает скорость последовательного чтения до 13 ГБ/с, тогда как при случайном чтении 2500K IOPS. В свою очередь, скорость последовательной записи достигает 6,6 ГБ/с, а в произвольной записи – 250K IOPS. Твердотельный накопитель PM1743 будет доступен с емкостью от 1,92 до 15,36 ТБ/с.

Сообщается, что эти SSD будут доступны в вариантах 2,5-дюймового форм-фактора, либо 3-дюймовом EDSFF (E3.S). Кроме того, ожидается, что PM1743 станет первым в отрасли твердотельным накопителем PCIe 5.0 с поддержкой двух портов, гарантирующим стабильность работы сервера и высокую доступность при сбое подключения к одному порту.

В настоящее время идет тестирование его образцов перед запуском в массовое производство в первом квартале 2022 г.

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