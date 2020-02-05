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Чипы памяти в 2019 г. утянули полупроводниковый рынок в минус на 12%

5 февраля 2020 г., 12:15

В Semiconductor Industry Association (SIA) пришли к выводу, что по итогам 2019 г. общие продажи участников мирового полупроводникового рынка сократились в годовом сопоставлении на 12,1%, до 412,1 млрд долл.

В декабре продажи достигли 36,1 млрд долл., что на 5,5% и 1,7% меньше по измерителям «YoY» и «MoM» соответственно. Четвертый квартал был закрыт продажами на сумму 108,3 млрд долл. (-5,5% «YoY», +0,9% «QoQ»).

Память и логика оставались крупнейшими отраслевыми категориями с объемом продаж в размере 106,4 млрд долл. Именно резкий провал в сегменте памяти привел к стагнации рынка в целом — продажи DRAM упали на 37,1% , а продуктов NAND — на 25,9%. Без учета памяти рынок сократился бы в годовом сравнении лишь на 1,7%.

Третьей крупнейшей полупроводниковой категорией оказалось направление микропроцессоров и микросхем, достигнувшее в объеме 66,4 млрд долл. Наиболее динамично развивался сегмент оптоэлектроники, улучшивший продажи на 9,3%.


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