Sony представила новий флагманський смартфон Xperia 1 V

12 мая 2023 г., 10:35

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Анонсований Sony флагманський смартфон Xperia 1 V відрізняється OLED-дисплеєм з роздільною здатністю 4K та співвідношенням сторін 21:9. Його діагональ 6,5 дюймів, а частота поновлення досягає 120 Гц. Над екраном розташована фронтальна камера із сенсором 1/2,9” роздільною здатністю 12 Мп. Лицьова та задня сторони корпусу вкриті захисним склом Gorilla Glass Victus 2. Модель захищена від води та пилу відповідно до вимог стандартів IP65 та IP68.



Новинка базується на процесорній платформі Snapdragon 8 Gen 2, оснащена 12 ГБ оперативної та 256 ГБ енергонезалежної пам'яті. Місткість вбудованої системи зберігання можна збільшити за допомогою картки microSD.



Основна камера зі світлосильною оптикою F/1.9 має сенсор 1/1.35” з роздільною здатністю 52 Мп. При розмірі пікселя 1,12 мкм доступна функція об'єднання 4-в-1, що відповідає 12 Мп з ефективним розміром пікселя 2,24 мкм. Така можливість, за заявою виробника, вдвічі покращує якість знімання за умов недостатнього освітлення.



У моделі також є фотомодуль із зумом 85-125 мм F/2.3-F/2.8 та роздільною здатністю 12 Мп, а ультрашироке охоплення забезпечує 16 мм камера на 12 Мп з автофокусом.



Смартфон Sony Xperia 1 V має стерео аудіосистему, а також роз'єм 3,5 мм.



Вбудована батарея потужністю 5000 мАг підтримує зарядку 30 Вт, яка за 30 хвилин поповнює заряд на 50%.



Смартфон Sony Xperia 1 V буде доступний у чорному, сріблясто-платиновому та хакі-зеленому кольорах з кінця червня. Новинка коштуватиме 1399 євро у континентальній Європі та 1299 фунтів стерлінгів у Великій Британії.

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