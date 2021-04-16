Сеть Wi-Fi самолёта свяжет с поверхностью лазерный терминал

16 апреля 2021 г., 14:15

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В рамках инициативы, совместно финансируемой Airbus, Национальной организацией прикладных исследований (TNO) и Космическим управлением Нидерландов, разрабатывается система квантовых коммуникаций для передачи данных широкополосного Wi-Fi с самолета на Землю через спутниковую сеть.

Дорожная карта этого проекта под названием UltraAir предусматривает создание прототипа лазерного терминала и его испытания в лабораторных условиях до конца 2021 года. В следующем году система UltraAir будет установлена ​​на оптической наземной станции Европейского Космического Агентства на острове Тенерифе (Испания) для тестирования связи с лазерным терминалом на борту телекоммуникационного спутника Alphasat, который находится на геостационарной орбите на высоте примерно 36 тыс. км над Землей.

Для окончательной проверки демонстрационный прототип UltraAir будет интегрирован в самолёт, а лётные испытания состоятся в середине 2022 года.

Демонстратор составит основу будущего коммерческого продукта UltraAir, который сможет передавать данные со скоростью несколько гигабит в секунду, обеспечивая при этом защиту от помех и низкую вероятность перехвата.

В более дальней перспективе, такие устройства позволят реализовать высокопроизводительный канал обмена данными для пассажиров авиарейсов, используя независимую европейскую систему спутниковых коммуникаций EDRS, также известной как SpaceDataHighway.

EDRS в настоящее время используется для лазерной передачи информации с низкоорбитальных спутников в Европу практически в реальном времени.

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