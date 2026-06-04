Microsoft презентувала Surface Laptop Ultra на базі NVIDIA RTX Spark

4 июня 2026 г., 11:45

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Корпорація Microsoft офіційно анонсувала вихід свого найпотужнішого в історії ноутбука - Surface Laptop Ultra, розробленого з нуля у стратегічному партнерстві з компанією NVIDIA.

Як повідомляється, пристрій створено спеціально для розробників, AI-інженерів та авторів контенту, чия робота пов'язана з обробкою масивних 3D-сцен, тривалими циклами компіляції та локальним розгортанням великих натяків даних. Головною технологічною особливістю новинки стала інтеграція нової платформи NVIDIA RTX Spark, яка поєднує в собі графічний процесор на архітектурі NVIDIA Blackwell RTX, ультраефективний центральний процесор та до 128 ГБ об'єднаної пам'яті з повною підтримкою технології CUDA.

Підкреслюється, що завдяки унікальній архітектурі об'єднаної пам'яті, доступний обсяг оперативної пам'яті динамічно розподіляється між CPU та GPU залежно від поточних потреб системи. Це дозволяє одночасно запускати процеси AI-генерації, важкого 3D-рендерингу та складні багатомодельні робочі процеси. Ноутбук забезпечує рекордну продуктивність AI-обчислень на рівні 1 петафлоп, що дозволяє локально, без підключення до хмари, запускати великі мовні моделі обсягом до 120 мільярдів параметрів. При цьому розробникам вдалося вирішити складні термічні та акустичні виклики, завдяки чому пристрій працює практично безшумно, а енергоефективна архітектура процесора забезпечує автономну роботу протягом усього дня.

У компанії зазначили, що комплексний підхід до проектування дозволив об'єднати екстремальну потужність із високою портативністю та ремонтопридатністю. Surface Laptop Ultra оснащений 15-дюймовим сенсорним mini-LED дисплеєм PixelSense Ultra з рекордною піковою яскравістю HDR до 2000 ніт, щільністю 262 пікселі на дюйм та надточною передачею кольорів.

Ноутбук буде доступний у двох варіантах дизайну: Platinum та Nightfall. Корпус оснащено найбільшим в історії лінійки тактильним тачпадом, а також усіма необхідними професійними інтерфейсами, включаючи повнорозмірний HDMI, USB-C, USB-A, зчитувач SD-карт та аудіороз'єм для навушників. Початок офіційного продажу Surface Laptop Ultra запланований на кінець цього року.

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