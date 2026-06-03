Dell презентувала ноутбук XPS 16 Creator Edition на чипах RTX Spark з єдиною пам'яттю до 128 ГБ

3 июня 2026 г., 12:25

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Компанії Dell та NVIDIA оголосили про стратегічне розширення преміальної лінійки ноутбуків, представивши на виставці Computex 2026 першу модель - XPS 16 Creator Edition.



Як повідомляється в офіційному блозі Dell, пристрій розроблено спеціально для виконання найскладніших творчих завдань та розробки у сфері штучного інтелекту в мобільних умовах. Головною технологічною особливістю новинки стала інтеграція новітньої платформи NVIDIA RTX Spark.



Платформа побудована на базі потужного графічного процесора RTX GPU, ультраефективного центрального процесора та архітектури обробки даних наступного покоління, яка підтримує до 128 ГБ об'єднаної пам'яті. Зазначається, що завдяки повному стеку технологій NVIDIA AI та лінійці інструментів RTX, ноутбук дозволяє значно прискорити роботу з важким контентом. Зокрема, архітектура забезпечує плавне відтворення відео на таймлайнах 4K у форматі 4:2:2, прискорює рендеринг складних 3D-сцен і композицій, а також гарантує миттєвий відгук під час використання інструментів генеративного АІ.



Окрім внутрішньої архітектури, Dell приділила особливу увагу апаратним компонентам для професійної роботи з кольором та графікою. Ноутбук оснащено передовим Tandem OLED-дисплеєм із підтримкою стандарту True Black HDR 600, що гарантує точну та реалістичну передачу кольорів без викривлень. Для зручності підключення периферійних пристроїв та швидкого перенесення відзнятого матеріалу в корпус ноутбука XPS 16 Creator Edition інтегровано повнорозмірний HDMI-вихід та вбудований зчитувач карт пам'яті формату SD, які є найбільш затребуваними інтерфейсами серед сучасних творців цифрового контенту.



Презентація XPS 16 Creator Edition на базі процесора NVIDIA RTX Spark позначає початок масштабної битви за преміальний сегмент ноутбуків, де історично домінувала Apple зі своїми чіпами серії M.

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