Sony Alpha 7C — новая рекордно компактная полнокадровая камера

21 сентября 2020 г., 15:35

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Компания Sony Electronics анонсировала камеру Alpha 7C (модель ILCE-7C), которая заявлена производителем, как самая маленькая и легкая в мире в категории полнокадровых аппаратов. Новинка оснащена фирменной системой автофокусировки и обеспечивает съемку 4K-видео. В сочетании с самым маленьким и легким в мире, по оценке производителя, стандартным зум-объективом FE 28-60 мм F4-5,6 образует универсальную систему. А представленная Sony Electronics вспышка HVL-F28RM позволяет пользователям расширить возможности фотоэкспрессии благодаря компактности и интеллектуальному управлению яркостью вспышки, согласованному с функцией распознавания лиц в камере.

Модель Alpha 7C оснащена 24,2-мегапиксельной (прибл. эфф. число пикселей) 35 мм полнокадровой CMOS матрицей Exmor R с тыловой подсветкой и процессором BIONZ X. В ней реализован 15-шаговый динамический диапазон.

Размеры новинки — 124,0×71,1×59,7 мм, а ее вес — 509 г, поэтому она по габаритам и массе сходна с камерами, использующими матрицу APS-C. Корпус камеры Alpha 7C удалось сделать самым маленьким и легким в мире с помощью модернизации блоков затвора и встроенной системы 5-осевой стабилизации изображения, а также благодаря использованию принципа моноблока. Аппарат обеспечивает эффект 5-шаговой стабилизации, что позволяет делать моментальные снимки без штатива. Более того, несмотря на компактность корпуса, аккумулятор высокой емкости NP-FZ100 обеспечивает достаточный запас питания для длительной съемки с возможностью сделать ведущее в отрасли число снимков: до 740 кадров при использовании ЖК-экрана или до 680 кадров при использовании видоискателя.

Стандартный диапазон ISO до 51200 с возможностью расширения до ISO 50-204800 для съемки с низким уровнем шумов при слабом освещении. Камера Alpha 7C поддерживает также 16-битную обработку и вывод 14-битного формата RAW для естественных градаций цвета.

Используя технологии на базе искусственного интеллекта, функция «Слежение в реальном времени» камеры Alpha 7C автоматически поддерживает точную фокусировку, когда кнопка затвора нажата до половины. Кроме того, теперь настройку «Слежение ВКЛ + АФ ВКЛ» можно назначать на контекстную кнопку и активировать сразу при нажатии кнопки AF-ON. Более того, если для параметра «Сенсорное слежение» в меню установлено значение «ВКЛ», то для выбора объекта достаточно прикоснуться к его изображению на ЖК-экране, и эта функция доступна как для фото, так и для видео. В число возможностей автофокусировки камеры Alpha 7C входит также функция АФ по глазам в реальном времени как для съемки людей, так и для съемки животных, чтобы обеспечивать быструю и точную фокусировку. Когда функция «Слежение в реальном времени» используется для съемки человека и для параметра «Лицо/Глаз Приоритет АФ» установлено значение «ВКЛ», камера распознает лицо и глаз объекта и фиксируется на нем в реальном времени.

Камера Alpha 7C обеспечивает автофокусировку с широкой областью охвата кадра, которая моментально «захватывает» намеченный объект, после чего он постоянно остается резким благодаря 693 точкам фазовой автофокусировки в фокальной плоскости, покрывающим около 93% области изображения, и дополнительным 425 точкам контрастной автофокусировки, призванным обеспечить надежную фокусировку даже в оживленной обстановке.

Камера Alpha 7C обеспечивает также непрерывную съемку на скорости до 10 к/с с автоматической фокусировкой/экспозицией благодаря новой конструкции блока затвора и модернизации процесса обработки изображения. Возможна также непрерывная съемка на скорости до 8 к/с в режиме live view с минимальным запаздыванием воспроизведения на экране видоискателя/ЖК-экрана для удобного и надежного кадрирования даже при интенсивном движении объекта. В ходе одной непрерывной серии камера Alpha 7C позволяет снять приблизительно 223 изображений в формате JPEG (Fine L), 115 изображений в сжатом формате RAW или 45 изображений в формате RAW без сжатия, и обеспечивает высокую точность и надежность автофокусировки при слабом освещении до EV-4. Эти функции позволяют запечатлеть объект в любой момент, даже если он движется быстро.

Полнокадровое полное считывание без необходимости объединения пикселей позволяет собрать объем данных, более чем вдвое превосходящий тот объем, который требуется для 4K видео (QFHD: 3840×2160). Впоследствии эти данные передискретизируются для получения высококачественного 4K-видео. Кроме того, камера Alpha 7C поддерживает профили HDR (HLG) и S-Log/S-Gamut, съемку с замедленным или ускоренным движением Slow & Quick, запись в формате Full HD с высокой скоростью 120 к/с и другие расширенные функции видео.

Кроме того, камера Alpha 7C поддерживает функцию «АФ по глазам в реальном времени (человек) для видеосъемки». Глаз объекта автоматически отслеживается с высокой надежностью и точностью с тем, чтобы оператор мог сосредоточиться на содержании вместо того, чтобы заниматься фокусировкой. Пользователю также предоставлены семь уровней индивидуальной настройки параметра «Скорость перехода АФ» и пять уровней настройки чувствительности автофокусировки к сдвигу объекта. Функция «Сенсорное слежение» также доступна при съемке видео.

Камера Alpha 7C оснащена откидным ЖК-экраном с изменяемым углом наклона, который удобен для записи селфи, съемки с высокой или низкой точки, а также из любого другого положения, какое понадобится пользователю. Кнопка MOVIE помещена на верхней панели камеры, что удобно при записи селфи. На мультиинтерфейсной площадке камеры был дополнительно размещен цифровой аудио интерфейс, который позволяет подключать однонаправленный микрофон ECM-B1M или XLR-адаптер (комплект XLR-K3M), чтобы передавать входные сигналы цифрового аудио прямо на мультиинтерфейсную площадку для записи более чистого и четкого звука. Как и для других аксессуаров, устанавливаемых на площадке камеры, для подключения не требуется никаких кабелей и аккумуляторов. Предусмотрены также гнезда для подключения наушников и микрофона, чтобы контролировать записываемый звук, а метаданные, добавляемые в файлы видео, снятые с вертикальной ориентацией камеры, обеспечивают воспроизведение и монтаж с вертикальной ориентацией после передачи видео на смартфон и другие устройства.

В модели Alpha 7C применен большой 3.0″ сенсорный ЖК-экран с разрешением около 921 тыс. точек, обеспечивающий оптимальную видимость даже при ярком свете под открытым небом и поддерживающий сенсорное управление. Камера Alpha 7C обеспечивает также режим высококачественного просмотра для более точного и естественного воспроизведения деталей в дополнение к электронному видоискателю XGA OLED Tru-Finder с разрешением 2,35M точек (прибл.). Камера Alpha 7C оснащена функциями, которые упрощают управление во время и после съемки, такие как контекстная кнопка Fn и многие другие. В конструкции камеры предусмотрена также защита от пыли и влаги, чтобы обеспечить съемку в сложных условиях окружающей среды.

Чтобы упростить рабочий процесс, Wi-Fi совместимые функции беспроводной связи позволяют передавать изображения и видео прямо на смартфон или планшет, чтобы поделиться, просмотреть или сохранить их. В дополнение к обычному диапазону 2,4 ГГц поддержка стандарта 802.11ac обеспечивает передачу в диапазоне 5 ГГц (IEEE 802.11a/b/g/n/ac). Предусмотрен также разъем USB Type-C, который поддерживает супербыстрый интерфейс SuperSpeed USB 5 Гб/с (USB 3.2), обеспечивая быструю передачу изображений во время дистанционного управления съемкой с компьютера и подачу питания от внешних мобильных аккумуляторов.

Новая компактная полнокадровая камера Alpha 7C доступна в черном и серебристом цвете.

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