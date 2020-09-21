В MIT изготовлена плоская металинза с эффектом «рыбий глаз»

21 сентября 2020 г., 15:05

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Для съёмки сверхширокоугольных панорамных изображений фотографы используют объективы типа «рыбий глаз» с громоздкими выпуклыми линзами, тяжёлые и дорогостоящие в производстве.

Применив концепцию металинз инженеры Массачусетского технологического института (MIT) и университета в Лоуэлле (штат Массачусетс) сконструировали аналог объектива «рыбий глаз», который является тонким и абсолютно плоским, но при этом получает чёткое монохромное изображение сектора в 180 градусов.

Созданный ими образец состоит из фторид-кальциевого стекла миллиметровой толщины. На одну из его сторон нанесена плёнка теллурида свинца, в которой литографическим способом вырезаны мельчайшие структуры. Они рассеивают падающий свет, формируя панорамное изображение.

Единственный слой метаповерхности корректирует аберрации Зейделя третьего порядка, включая кому, астигматизм и кривизну поля. Металинза также имеет плоскую фокальную поверхность, что позволяет значительно упростить архитектуру системы для приложений в области визуализации и проецирования.

Экспериментальный прототип работает в инфракрасной части спектра, однако исследователи заверяют, что могут модифицировать его для съёмки в видимом свете.

Помимо смартфонов и ноутбуков такие компактные линзы могут быть интегрированы в медицинское оборудование, такое как эндоскопы, в очки виртуальной реальности и другую носимую электронику.

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