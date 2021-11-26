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Software AG готовится к продаже?

26 ноября 2021 г., 9:15
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Software AG готовится к продаже?

Как сообщает Bloomberg, руководство Software AG изучает различные варианты реструктуризации бизнеса, включая продажу компании.

По словам некоторых источников, немецкая компания по разработке ПО, базирующаяся в Дармштадте, активно работает с консультантами, чтобы оценить интерес потенциальных покупателей, в том числе частных инвестиционных фондов.

Обсуждение возможной продажи находится сейчас на начальной стадии, и нет уверенности в том, что она состоится.

В любом случае сделка, скорее всего, потребует поддержки Software AG Foundation, которой принадлежит более 30% компании. Этот благотворительный фонд был создан в 1990-х годах основателем компании Питером Шнеллом (Peter Schnell), которому сейчас 83 года.

В последнее время к разработчикам ПО огромный интерес со стороны различных инвестфондов, видимо эту волну и пытается поймать Software AG.

На фоне появившихся слухов рыночная стоимость компании немного выросла и сейчас составляет 2,83 млрд евро.

Software AG, была основана в 1969 году, ее софт сегодня используют более 10 тыс предприятий, и среди клиентов компании около половины списка Fortune 500. Выручка этого производителя за первые девять месяцев нынешнего года составила 599 млн евро, что в целом практически соответствует показателю за тот же период 2020 г.

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