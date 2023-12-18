Software-defined Train

18 декабря 2023 г., 17:45

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Ось ви все Apple, Google, «монополія апсторів» – дрібно це все. Поїзди – оце круто. У Польщі одна регіональна залізниця вирішила заощадити на обслуговуванні куплених нею пасажирських поїздів Impuls від компанії Newag і найняла для цього незалежну (від виробника) компанію. Після того, як сервісні роботи було закінчено, кілька поїздів відмовилися заводитися. Ситуація була відверто загрозливою (поїздів не вистачало для забезпечення перевезень), коли хтось із персоналу набрав у гуглі «польські хакери», і зрештою до проблеми долучилися білі хакери з групи Dragon Sector.

Їм вдалося розібратися із загадковими помилками та виявити, що в поїздах працює система розпізнавання workshop-detection, яка починає перешкоджати роботі, якщо виявлено втручання неавторизованого механіка. Коротко кажучи, виробник робить з поїзда «цеглину», якщо його ремонтує хтось інший, показуючи безліч повідомлень про порушення копірайту і навіть начебто маючи можливість заблокувати поїзд віддалено.

Хакерам вдалося обійти ці обмеження і запустити поїзди. А виробник тепер відмовляється від відповідальності й заявляє, що нічого такого не робив і взагалі погрожує судитися з хакерами за наклеп. Наполягаючи при цьому, що помилки були спричинені недостатньою кваліфікацією ремонтників, бо обслуговувати поїзди мають тільки співробітники виробника.

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