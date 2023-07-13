IBM готує власний чип АІ для нового хмарного сервісу

13 июля 2023 г., 15:25

0

Tweet

Агентство Reuters пише, що компанія International Business Machines розглядає можливість використання чипів штучного інтелекту, які вона розробила самостійно, щоб знизити витрати на експлуатацію хмарного сервісу, який вона зробила широко доступним на цьому тижні.

В інтерв’ю агентству Reuters на напівпровідниковій конференції в Сан-Франциско Мукеш Кхаре (Mukesh Khare), генеральний директор IBM Semiconductors, сказав, що компанія розглядає можливість використання чипа під назвою Artificial Intelligence Unit як частини свого нового хмарного сервісу «watsonx».

IBM сподівається скористатися бумом технологій генеративного штучного інтелекту.

Однією з перешкод, з якою зіткнулася стара система Watson, була висока вартість, яку IBM сподівається вирішити цього разу. За словами Кхаре, використання власних чипів може знизити вартість хмарних сервісів, оскільки вони є дуже енергоефективними.

IBM оголосила про існування чипа в жовтні, але не розкрила його виробника і те, як він буде використовуватися.

Кхаре сказав, що чип виробляється компанією Samsung Electronics, яка співпрацює з IBM у галузі напівпровідникових досліджень.

IBM не має встановленої дати, коли чип може бути доступний для використання хмарними клієнтами, але Кхаре заявив, що компанія має кілька тисяч прототипів чипів, які вже працюють.

Голубий гігант приєднався до інших технологічних гігантів, таких як Google та Amazon.com, у розробці власних чіпів ШІ.

Але Кхаре заявив, що IBM не намагається створити пряму заміну рішенням від Nvidia, чиї чіпи лідирують на ринку в навчанні ШІ-систем з величезними обсягами даних.

Натомість чип IBM має на меті бути економічно ефективним у тому, що інсайдери індустрії АІ називають виведенням, тобто процесом використання вже навченої системи АІ для прийняття рішень у реальному світі. «Саме тут зараз найбільший обсяг, - каже Кхаре. - Ми не хочемо зараз переходити до навчання. Навчання - це зовсім інший звір з точки зору обчислень. Ми хочемо йти туди, де ми можемо мати найбільший вплив».

«А-банк» швидко впровадив надійне та гнучке хмарне рішення для контакт-центру від Genesys