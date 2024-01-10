ROG Phone 8 і ROG Phone 8 Pro - вдосконалене охолодження та нові функції на базі АІ

10 января 2024 г., 16:44

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На CES 2024 бренд ASUS Republic of Gamers (ROG) представив смартфони ROG Phone 8 і ROG Phone 8 Pro.

Як зазначається, створені як потужні й універсальні пристрої для геймерів, стримерів, творців контенту та інших користувачів, вони вирізняються зручними для ігор функціями. В основі апаратів лежить потужна мобільна платформа Snapdragon 8 Gen 3. Вони пропонують розширені функції, що працюють на основі технологій штучного інтелекту, зокрема X-Sense 2.0, AI Grabber, семантичний пошук, АІ-шумозаглушення й інші, що є значним кроком вперед у взаємодії з користувачем.



Нові смартфони оснащені вдосконаленими функціями охолодження, зокрема Rapid-Cooling Conductor, який відводить тепло безпосередньо від SoC до задньої кришки, а також функціями штучного інтелекту, як-от фоновий режим та X Capture, які покращують враження від ігрового процесу.

AMOLED-дисплей Samsung E6 із діагоналлю 6,78 дюймови та частотою оновлення 165 Гц забезпечує неймовірне зображення, як стверджує виробник. Настроювані елементи, наприклад, логотип Aura RGB Lighting і мінісвітлодіоди Anime Vision, підкреслять індивідуальність власника смартфона.

Система з трьох камер складається з 50-мегапіксельної основної камери Sony IMX890 з 6-осьовим стабілізатором Hybrid Gimbal Stabilizer 3.0, 13-мегапіксельної надширококутної камери з лінзами «вільної форми» й 32-мегапіксельної телефотокамери з 3-кратним оптичним масштабуванням і системою оптичної стабілізації зображення. Технологія Dirac Virtuo для навушників забезпечує віртуальний об’ємний звук.

Ще тонші, ніж свої попередники, ці моделі оснащені акумулятором місткістю 5500 мА∙год з можливістю бездротового заряджання.



Серія ROG Phone 8 має захист від води й пилу за стандартом IP68.

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