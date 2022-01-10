С GeForce RTX 3050 технология трассировки лучей становится массово доступной

10 января 2022 г., 13:15

Объявленный NVIDIA графический процессор GeForce RTX 3050 базируется на архитектуре NVIDIA Ampere.



Отмечается, что RTX 3050 – это первый настольный графический процессор 50-го класса, который позволяет запускать новейшие игры с трассировкой лучей с 60 кадрами в секунду. С RTX 3050 технология трассировки лучей, которая уже стала стандартом в играх, становится массово доступной.



Как подчеркивает производитель, для 75% пльзователей, все еще играющих на графических процессорах GTX, GPU 3050, который также имеет RT-ядра второго поколения и тензорные ядра третьего поколения для DLSS и ИИ, представляет собой доступную возможность апгрейда до уровня RTX.



Графика RTX 3050 с 8 ГБ памяти GDDR6 будет доступна в Украине с 27 января от партнеров NVIDIA по цене от 9290 грн.

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