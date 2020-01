Amazon планирует встроить в POS-терминал сканер ладоней?

21 января 2020 г., 16:05

+11

голос Tweet

По информации Wall Street Journal, компания Amazon.com разрабатывает торговые (POS) терминалы, в которых подтверждением оплаты вместо банковской карты сможет служить скан ладони покупателя.

Сообщается, что компания работает над такими POS-терминалами вместе с Visa, а кроме того ведет переговоры с Mastercard. Эмитенты карт, включая JPMorgan Chase & Co., Wells Fargo & Co. и Synchrony Financial, также проявляют интерес к этой технологии.

Amazon предполагает, что клиенты сначала будут использовать терминалы, чтобы осуществить привязку биометрических данных к своим дебетовым или кредитным картам. С момента, когда терминал со вставленной в него карточкой просканирует ладонь клиента, тот сможет использовать руку, чтобы расплачиваться в данном магазине.

Начальная модель не предусматривает передачи данных пользователя в глобальную базу данных провайдера платёжных карт, то есть эта технология сможет облегчить жизнь регулярным посетителям отдельных розничных точек, как своеобразный бонус лояльности, но пока не станет полноправной альтернативой карточным сервисам. В дальнейшем Amazon может связать ладони клиентов с их эккаунтами на своём онлайновом портале.

Впервые сведения об такой системе под кодовым именем Orville появились в сентябре прошлого года. Она предназначена для развёртывания с сети супермаркетов Whole Foods Market, которую Amazon купила в 2017 г. за 13,7 млрд долл.

Сканеры ладони, как и сканеры отпечатков пальцев, это давно известная технология. Принципиальным новшеством разработки Amazon должна стать высокая точность. Инженеры компании рассчитывают уменьшить вероятность ошибочного распознавания ладони с десятитысячной до миллионной доли процента.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации