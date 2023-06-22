AST SpaceMobile досягла швидкості 10 Мбіт/с при прямій передачі з орбіти на смартфон

22 июня 2023 г., 15:33

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Компанія AST SpaceMobile заявила про досягнення повторюваного результату швидкості завантаження 10 Мбіт/с безпосередньо на смартфон при випробуванні своєї орбітальної платформи BlueWalker 3.



У серії тестів, які проходили у червні на Гаваях, було використано декілька стандартних смартфонів. Тестування швидкості завантаження 4G LTE, в якому використовувалися спектр AT&T та технологія Nokia RAN, досягло початкової швидкості до 10,3 Мбіт/с із подальшим тестуванням голосових викликів для співробітників AT&T. Оцінка можливостей BlueWalker 3 триває, і як наступне велике тестове завдання буде включено стільниковий широкосмуговий зв'язок 5G.



«Космічні можливості стільникового зв'язку AST SpaceMobile мають стати важливим розширенням стільникового зв'язку. На додаток до базової підтримки голосу та тексту, яку ми очікуємо від телефонів, це також дозволить користувачам переглядати Інтернет, завантажувати файли, використовувати програми для обміну повідомленнями або потокове відео», - сказав Абель Авеллан (Abel Avellan), голова та головний виконавчий директор AST SpaceMobile. «Досягнення цієї важливої віхи з немодифікованим стандартним стільниковим телефоном на землі, що підключається через наш супутник на низькій навколоземній орбіті, є ще одним новаторським моментом в історії телекомунікацій та важливим кроком на шляху до мети AST SpaceMobile з надання широкосмугових послуг у тій частині світу, де покриття стільникового зв'язку або ненадійні, або просто не існують сьогодні».



Нагадаємо, що 25 квітня AST SpaceMobile оголосила про завершення перших в історії космічних голосових викликів із використанням немодифікованих смартфонів. Шлях до цих досягнень проклало успішне розгортання BlueWalker 3, найбільшого в історії комерційного масиву зв'язку, розгорнутого на низькій навколоземній орбіті та призначеного для прямого зв'язку зі стільниковими пристроями через стандартні частоти 3GPP на швидкостях 5G. У розгорнутому стані супутник займає площу 693 квадратних фути, що є критично важливим для підтримки космічної широкосмугової мережі.



Технологія AST SpaceMobile призначена для розширення покриття для компаній бездротового зв'язку, заповнення прогалин та мертвих зон у їхніх мережах. Це могло б допомогти надати послуги стільникового широкосмугового зв'язку сотням мільйонів людей по всьому світу, які досі не мають доступу до надійних послуг стільникового зв'язку. Компанія має угоди та домовленості з більш ніж 35 операторами мобільного зв'язку по всьому світу, які мають близько 2 мільярдів абонентів, включаючи Vodafone Group, Rakuten Mobile, AT&T, Bell Canada, Orange, Telefonica, TIM, Saudi Telecom Company, Zain KSA, Etisalat, Indosat, Ooredoo Hutchison, Smart Communications, Globe Telecom, Millicom, Smartfren, Telecom Argentina, Telstra, Africell, Liberty Latin America та інші. Причому Vodafone, Rakuten, American Tower, Samsung NEXT та Bell Canada також є інвесторами AST SpaceMobile.

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