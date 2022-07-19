Softbank призупинила процес розміщення акцій Arm в Лондоні

19 июля 2022 г., 13:45

Як пише Reuters з посиланням на Financial Times, фактична відставка британського уряду створила труднощі в процесі переговорів з японською корпорацією Softbank, яку влада Великобританії намагалася переконати вивести Arm на Лондонську фондову біржу.



Великобританія була зацікавлена подвійним розміщенням акцій Arm — не тільки у Нью-Йорку, а й у Лондоні. Пріоритетним для Softbank, нинішніх власників Arm, є розміщення акцій в Нью-Йорку, оскільки це може залучить більше інвесторів.



Деякі експерти вважають, що затримка з IPO може бути на руку Arm, з урахуванням теперішньої глобальної економічної ситуації.



Нагадаємо, до 2016 року акції Arm котувалися на Лондонській фондовій біржі, після чого їх придбала Softbank за 32 млрд дол. Після провалу продажу компанії Nvidia японська корпорація має намір залучити кошти через IPO. Влада Великобританії не хотіла зовсім "відпускати” розробника з Кембриджа повністю на американській фондовий ринок.

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