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Процесори AMD серії Ryzen 7000 надійшли в продаж

29 сентября 2022 г., 12:25

Компанія AMD випустила в продаж процесори серії Ryzen 7000 на базі архітектури Zen 4 для настільних ПК, що націлені на геймерів, ентузіастів і творців контенту. Новинки вже доступні на AMD.com, в глобальних онлайн- і роздрібних магазинах.

Маючи до 16 ядер і підтримуючи до 32 потоків, процесори серії Ryzen 7000 для настільних ПК забезпечують двозначне збільшення IPC порівняно із Zen 3. Завдяки використанню 5-нм технологічного процесу чипи лінійки Ryzen 7000-ї серії забезпечують до 15% більшу продуктивність в іграх і підвищення продуктивності на Ват до 27% порівняно з попереднім поколінням. Зазначено, флагман лінійки Ryzen 9 7950X на 47% ефективніший за конкурентів.

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