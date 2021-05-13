Смарт-часы Huawei Band 6 стоят 1444 грн

13 мая 2021 г., 16:05

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Подразделение Huawei Consumer Business Group в Украине объявило о старте продаж новых смарт-часов Huawei Band 6. Новинка является продолжением линейки Huawei Watch Fit.

В Huawei Band 6 установлен 1,47-дюймовый AMOLED-дисплей и имеется физическая боковая кнопка, что призвано улучшить пользовательский опыт. Экран поддерживает жест прокрутки вверх и вниз, влево и вправо — как на смартфоне.

Цветной дисплей Huawei Band 6 с разрешением 194*368 характеризуется плотностью картинки 282 ppi, а соотношение экрана к корпусу увеличено до 64%. Толщина рамок Huawei Band 6 уменьшена до 0,75 мм. В то же время новинка обеспечивает уровень водонепроницаемости 5 ATM и весит всего 18 граммов.

В Huawei Band 6 поддерживается 11 профессиональных режимов тренировок, а также 85 настроенных режимов, среди которых занятия фитнесом, игры с мячом и различные виды танцев. Имеется и режим «Скакалка», где не только отслеживается точное количество прыжков, но и предоставляются данные о количестве последовательно сделанных прыжков. Также в новых смарт-часах Huawei реализована функция автоматического определения шести спортивных режимов, в частности, бега и ходьбы в помещении и на улице, упражнений на эллиптическом или гребном тренажерах.

Huawei Band 6 отдельно фиксируют беговое расстояние, время, скорость, темп, сожженные калории, частоту сердечных сокращений и пульсовые зоны в режиме реального времени и предоставляет пользователям подробный отчет о тренировках.



В Huawei Band 6 сочетаются компактный дизайн и удобные в использовании функции для эффективного мониторинга состояния здоровья и физических нагрузок пользователей. Среди интегрированных в смарт-часы технологий — отслеживание качества сна (TruSleep 2.0), контроль уровня стресса (Huawei TruRelax), круглосуточный мониторинг частоты сердечных сокращений (TruSeen 4.0) и определение уровня насыщенности крови кислородом. Для женщин в Huawei Band 6 представлена функция мониторинга менструального цикла, помогающая следить за различными параметрами тела и готовиться к важным жизненным событиям.

Для Huawei Band 6 заявлена возможность функционировать до 14 дней на одном заряде, а 5 минут подзарядки им хватит, чтобы проработать еще в течение двух дней. Huawei Band 6 поддерживают быструю зарядку благодаря магнитному зарядному устройству.

С 13 мая Huawei Band 6 появятся в магазинах потребительской электроники Украины. Смарт-часы с силиконовыми ремешками будут доступны в трех цветах: «Черном» (Graphite Black), «Розовом» (Sakura Pink) и «Янтарном» (Amber Sunrise). Рекомендованная цена новинки — 1699 грн. С 13 по 30 мая на часы Huawei будет действовать специальное предложение: Huawei Band 6 можно будет приобрести по цене от 1444 грн, а Huawei Watch Fit — от 2888 грн.

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