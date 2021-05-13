 
`

СПЕЦИАЛЬНЫЕ
ПАРТНЕРЫ
ПРОЕКТА

Дайджест событий за неделю
№ 17 (1264)

25.04 - 02.05

читать

Архив номеров

Какая часть сотрудников вашей компании основную часть времени работает удаленно?

Колонка

Геннадий
Армашула
Трест, который лопнул

BEST CIO

Определение наиболее профессиональных ИТ-управленцев, лидеров и экспертов в своих отраслях

Человек года

Кто внес наибольший вклад в развитие украинского ИТ-рынка.

Продукт года

Награды «Продукт года» еженедельника «Компьютерное обозрение» за наиболее выдающиеся ИТ-товары

  
Главная » Новости

AWS открыла проект SaaS Boost для ускорения создания клиентских сервисов

13 мая 2021 г., 16:45
0 
 

AWS открыла проект SaaS Boost для ускорения создания клиентских сервисов

AWS объявила вчера о доступности на GitHub исходников SaaS Boost — инструментария, ускоряющего реализацию приложений SaaS на облачной платформе Amazon. Этот анонс расширяет список инструментов с открытым исходным кодом, уже выпущенных облачным гигантом для упрощения программных проектов клиентов.

SaaS-приложения, независимо от выполняемых задач, как правило имеют общие функциональные блоки, например, системы подключения (onboarding) пользователей, установки обновлений, интеграции со службами обработки платежей, мониторинга технических проблем. SaaS Boost предоставляет эти, а также другие компоненты в виде предварительно упакованных модулей, избавляя компании от необходимости создавать все с нуля.

Модули в основном реализованы как программные контейнеры, для запуска которых используется служба бессерверных вычислений, AWS Lambda. Как объясняется в документации AWS SaaS Boost, код, используемый для таких задач, как подключение пользователей, активируется только изредка, например, при регистрации нового клиента, а у Lambda есть модель ценообразования, которая снижает стоимость таких спорадических рабочих процессов. Это делает её более рентабельным вариантом, чем аренда облачного экземпляра с оплатой за каждую предоставленную секунду независимо от использования.

Адриан Де Лука (Adrian De Luca), который возглавляет в AWS всемирную архитектуру партнёрских решений для стратегического развития, сообщил в блоге, что к SaaS Boost уже проявили интерес сотни разработчиков. Со временем облачный гигант надеется сформировать вокруг проекта экосистему контрибьюторов и задействовать внешних специалистов по сопровождению проекта, чтобы они помогли определить направление совершенствования функций SaaS Boost.

«Наша цель с AWS SaaS Boost — получить высококачественное ПО, вобравшее в себя многолетний опыт как можно большего числа разработчиков и компаний. Поскольку SaaS Boost — это ПО с открытым исходным кодом, помочь его улучшить может каждый», — заявил он.

Вы можете подписаться на нашу страницу в LinkedIn!

0 
 

Напечатать Отправить другу

Читайте также

  

Последние обсуждения

ТОП-новости

ТОП-блоги

ТОП-статьи

 

  •  Home  •  Рынок  •  ИТ-директор  •  CloudComputing  •  Hard  •  Soft  •  Сети  •  Безопасность  •  Наука  •  IoT

  