AWS открыла проект SaaS Boost для ускорения создания клиентских сервисов

13 мая 2021 г., 16:45

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AWS объявила вчера о доступности на GitHub исходников SaaS Boost — инструментария, ускоряющего реализацию приложений SaaS на облачной платформе Amazon. Этот анонс расширяет список инструментов с открытым исходным кодом, уже выпущенных облачным гигантом для упрощения программных проектов клиентов.

SaaS-приложения, независимо от выполняемых задач, как правило имеют общие функциональные блоки, например, системы подключения (onboarding) пользователей, установки обновлений, интеграции со службами обработки платежей, мониторинга технических проблем. SaaS Boost предоставляет эти, а также другие компоненты в виде предварительно упакованных модулей, избавляя компании от необходимости создавать все с нуля.

Модули в основном реализованы как программные контейнеры, для запуска которых используется служба бессерверных вычислений, AWS Lambda. Как объясняется в документации AWS SaaS Boost, код, используемый для таких задач, как подключение пользователей, активируется только изредка, например, при регистрации нового клиента, а у Lambda есть модель ценообразования, которая снижает стоимость таких спорадических рабочих процессов. Это делает её более рентабельным вариантом, чем аренда облачного экземпляра с оплатой за каждую предоставленную секунду независимо от использования.

Адриан Де Лука (Adrian De Luca), который возглавляет в AWS всемирную архитектуру партнёрских решений для стратегического развития, сообщил в блоге, что к SaaS Boost уже проявили интерес сотни разработчиков. Со временем облачный гигант надеется сформировать вокруг проекта экосистему контрибьюторов и задействовать внешних специалистов по сопровождению проекта, чтобы они помогли определить направление совершенствования функций SaaS Boost.

«Наша цель с AWS SaaS Boost — получить высококачественное ПО, вобравшее в себя многолетний опыт как можно большего числа разработчиков и компаний. Поскольку SaaS Boost — это ПО с открытым исходным кодом, помочь его улучшить может каждый», — заявил он.

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