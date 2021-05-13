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На мировом рынке мониторов — лучший за 10 лет рост

13 мая 2021 г., 15:25
На мировом рынке мониторов — лучший за 10 лет рост

Благодаря повышенному спросу, вызванному удаленной работой и дистанционным образованием, мировой рынок мониторов отчитался лучшим за последние 10 лет ростом поставок. По оценкам аналитиков из TrendForce, в 2020 г. было отгружено свыше 140 млн устройств, что на 8,6% больше в годовом сравнении. После провального первого полугодия во второй части года рынок резко восстановился и показал рост поставок на 34,1%.

Прогнозируется, что по итогам нынешнего года высокая позитивная динамика сохранится — в каналы будет отгружено не менее 150 млн мониторов, что будет соответствовать росту в пределах 7,3%. В общей массе отгруженных устройств на долю игровых моделей придется свыше 25,9 млн устройств (+17,3% «YoY»).

В Тор-10 ведущих брендов лучшие показатели прироста продемонстрируют Samsung и ASUS — их результаты годичной давности улучшаться более чем на 20% и 10% соответственно.

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