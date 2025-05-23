SK Hynix розробляє рішення UFS 4.1 з 321-шаровою NAND

23 мая 2025 г., 12:35

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Компанія SK hynix оголосила про розробку рішення UFS 4.1 на основі найвисокопродуктивнішої у світі 321-шарової флешпам'яті 4D NAND об'ємом 1 Тб з трирівневими комірками для мобільних застосунків. Розробка ведеться на тлі наростальних вимог до високої продуктивності та низького енергоспоживання продуктів NAND для забезпечення стабільної роботи штучного інтелекту на пристрої. Компанія розраховує, що продукт UFS 4.1, оптимізований для роботи з AI, допоможе їй зміцнити лідерство в галузі пам'яті на ринку флагманських смартфонів.



У зв'язку зі зростанням попиту на штучний інтелект у пристроях дедалі більшого значення набуває баланс між обчислювальними можливостями та ефективністю роботи від акумулятора, і тепер мобільний ринок вимагає від мобільних пристроїв тонкощі та низького енергоспоживання. Новітній продукт вирізняється поліпшеною на 7% енергоефективністю порівняно з попереднім поколінням на базі 238-рівневої NAND і меншою товщиною - 0,85 мм проти 1 мм раніше - для встановлення в ультратонкі смартфони.



Крім того, продукт підтримує швидкість передавання даних 4300 МБ/с, що є найшвидшим показником послідовного читання для четвертого покоління UFS, а також забезпечує кращу у своєму класі продуктивність завдяки підвищенню швидкості випадкового читання і запису, критично важливих для багатозадачної роботи, на 15% і 40% відповідно. Очікується, що миттєве надання необхідних даних для штучного інтелекту на пристрої, а також вища швидкість роботи та чуйність додатків підвищать зручність роботи користувачів.



SK hynix планує отримати кваліфікацію клієнтів протягом року і почати серійні постачання з першого кварталу наступного року. Продукт постачатиметься у двох варіантах місткості - 512 ГБ і 1 ТБ.



Ан Хен (Ahn Hyun), президент і директор з розвитку, заявив, що SK hynix планує завершити розробку 321-рівневого твердотільного накопичувача на базі 4D NAND для споживачів і центрів обробки даних протягом цього року. «Ми прагнемо розширити свої позиції як постачальника повнофункціональної пам'яті зі штучним інтелектом у галузі NAND, створюючи портфель продуктів із технологічними перевагами AI».

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