SK hynix розпочала масове виробництво першої у світі 321-шарової пам'яті NAND

22 ноября 2024 г., 11:45

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Компанія SK hynix оголосила про початок масового виробництва першої у світі 321-шарової трикоміркової флешпам'яті 4D NAND місткістю 1 Тб. Після того, як у червні минулого року SK hynix стала першим у галузі постачальником найвищої у світі 238-шарової NAND, вона стала першим у світі постачальником NAND із понад 300 шарами завдяки технологічному прориву в укладанні. Компанія планує постачати клієнтам продукти заввишки в 321 шар з першої половини наступного року.



Укладання понад 300 шарів стало реальністю завдяки тому, що компанія успішно впровадила технологію «3 штекери». Цей процес, відомий своєю високою ефективністю виробництва, забезпечує електричне з'єднання трьох роз'ємів за допомогою оптимізованого процесу. Для нього SK hynix розробила матеріал з низькою напругою, а також впровадила технологію, яка автоматично коригує вирівнювання між штекерами.



Застосовуючи ту саму платформу розробки, що і для 238-шарової NAND, у 321-шаровому виробі компанія також змогла підвищити продуктивність на 59% порівняно з попереднім поколінням, мінімізувавши будь-які впливи від перемикання процесу.



Порівняно з попереднім поколінням швидкість передачі даних у новітньому продукті підвищилася на 12%, а продуктивність читання - на 13%. Крім того, підвищено енергоефективність читання даних більш ніж на 10%.



SK hynix планує постійно розширювати сферу використання 321-шарових продуктів, надаючи їх додаткам штучного інтелекту, що потребують низького енергоспоживання та високої продуктивності.



Юнгдал Чой (Jungdal Choi), керівник відділу NAND у SK hynix, зазначив, що остання розробка ще на крок наближає компанію до лідерства на ринку AI-сховищ, представленому SSD для AI-центрів обробки даних та AI-пристроїв. «SK hynix перебуває на шляху до просування як постачальник AI-пам'яті повного стека, додавши досконале портфоліо в царині надвисокопродуктивної NAND на додаток до бізнесу DRAM, очолюваного HBM».

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